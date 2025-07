Budovu okresného súdu v Senici z roku 1967 čaká rekonštrukcia

Senica 25. júla (TASR) - Budovu okresného súdu z roku 1967 na Námestí oslobodenia v Senici čaká modernizácia za viac ako 1,55 milióna eur. Okrem stavebných úprav dôjde tiež k modernizácii objektu so zvýšenou účinnosťou využitia energetických zdrojov. Vyplýva to zo zverejneného oznamu o výbere zhotoviteľa na základe verejnej súťaže vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Súčasťou projektu sú napríklad stavebné úpravy v suterénnej časti objektu pre vybudovanie výťahu v priestore existujúceho skladu pri schodisku. Priestor sociálnych zariadení sa zrekonštruuje a vytvorí sa aj miestnosť pre upratovačku. Zo skladových priestorov sa vytvoria miestnosti pre archív.



V rámci zákazky tiež dôjde k zatepleniu obvodového plášťa, striech, výmene okien, vykurovacích telies a rozvodov kúrenia či výmene klimatizácie. Zrekonštruované bude aj odvádzanie zrážkových vôd pred vstupom do objektu a zo strechy. Uskutoční sa asanácia sklobetónového prekrytia v časti vetracích šácht a úprava existujúceho oplotenia.



Zhotoviteľom je spoločnosť Dag Slovakia s cenovou ponukou 1.550.835,71 eura bez DPH. Projekt bude financovaný z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Lehota stavebných prác na objekte má byť 12 mesiacov.