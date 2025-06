Budovu Okresnej prokuratúry v Nových Zámkoch čaká rozsiahla oprava

Nové Zámky 6. júna (TASR) - Administratívna budova Okresnej prokuratúry Nové Zámky prejde rozsiahlou rekonštrukciou. Krajská prokuratúra Nitra vyhlásila verejné obstarávanie na stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou objektu. Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje 882.103 eur. Vyplýva to z údajov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 27. júna.



Projektová dokumentácia rieši komplexnú rekonštrukciu jestvujúceho štvorpodlažného objektu administratívnej budovy na Radničnej ulici vrátane priestoru dvora. Cieľom je vytvoriť nové priestory pre prevádzku Okresnej prokuratúry Nové Zámky.



Stavebné práce pozostávajú z realizácie elektroinštalácie, výmeny podláh, stropov, omietok stien, rekonštrukcie sociálnych zariadení, výmeny dverí, realizácie nových otvorov a stavebných úprav. Predmetom obstarávania je aj realizácia zateplenia obvodových stien budovy, vytvorenie nového bezbariérového vstupu do budovy, osadenie výťahu, rozvodov vody a splaškovej kanalizácie, nových zriaďovacích predmetov v sociálnych zariadeniach. Zohľadnené sú tiež požiadavky z hľadiska návrhu požiarnej ochrany.



Zákazka je rozdelená na dve etapy. Prvá etapa zahŕňa realizáciu interiéru, druhá etapa realizáciu exteriéru.