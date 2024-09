Budovu Propelleru čaká po nedávnej povodni oprava, až následne súťaž

Bratislava 24. septembra (TASR) - Budovu Propelleru na nábreží Dunaja v bratislavskom Starom Meste čaká po nedávnej povodni obnova. Nie je totiž súčasťou územia, ktoré je chránené protipovodňovými zábranami. Presný rozsah poškodenia ani náklady na opravu budovy zatiaľ vyčíslené nie sú. Pre TASR to uviedol starosta Starého Mesta Matej Vagač s tým, že nová súťaž na prenájom priestorov sa tak odkladá.



"Bola zaplavená tak, že je nepoužiteľná. Voda naniesla kopec bahna a zaplavila sklad. Budeme ju musieť vyčistiť, vysušiť a technicky upraviť. Pre dažde začala aj strecha zatekať. Jedna tretina je zatopená a opadáva omietka," skonštatoval Vagač.



Rekonštrukcia budovy je podľa neho nevyhnutná. Bez nej nebude možné ani vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž, ktorú mestská časť avizovala po zrušení tej poslednej. Počká si v prvom rade na posúdenie celkového stavu budovy i nákladov na jej opravu. Následne bude nutné nájsť financie a pristúpiť k obnove. Až potom bude možné zaoberať sa využitím budovy.



"Súčasný stav je taký, že budeme musieť investovať nemalé prostriedky na to, aby budovu dali do poriadku po záplavách. Je v takom stave, že nie je možné ju poskytnúť," poznamenal Vagač.



Plánovaná verejná obchodná súťaž sa tak podľa neho na nejaký čas odkladá. Priznáva zároveň, že ani príprava samotnej súťaže nebude jednoduchá, keďže ide o ikonickú stavbu a výrazný prvok na dunajskom nábreží na križovatke peších ťahov. "Budova sa nemôže stať len kaviarňou alebo len turistickým bodom," podotkol Vagač. Pri príprave novej súťaže sa chcú preto zamerať nielen na kvantitatívne kritériá (cena), ale aj kvalitatívne parametre. Mestská časť zároveň podporuje tendencie vyhlásiť budovu za národnú kultúrnu pamiatku.



Mestská časť v lete informovala, že zastavila rokovania s víťazom doteraz poslednej verejnej obchodnej súťaže a rozhodla sa nepristúpiť k podpisu zmluvy s ním. Argumentovala viacerými dôvodmi, spomínala aj možné zavádzanie či obchádzanie súťaže. Avizovala, že na jeseň plánuje vyhlásiť novú súťaž na prenájom budovy Propelleru.



Mestská časť v súvislosti s Propellerom vyhlásila v minulosti viacero verejných obchodných súťaží na prenájom, ktoré boli neúspešné alebo zrušené. Priestory istý čas prenajímala neziskovej organizácii Dobrý dom, ktorú zriadila mestská časť. Neskôr tam mestská časť prevádzkovala kaviareň, zároveň sa v priestoroch vtedajšia starostka pravidelne stretávala s občanmi. Počas prvej vlny pandémie sa Propeller zmenil na "vývarovňu" cenovo výhodných obedov pre seniorov. Neskôr bol využívaný napríklad aj ako mobilné odberové miesto na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19.