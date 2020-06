Budovu radnice v Zlatých Moravciach čaká rekonštrukcia

Zlaté Moravce 19. júna (TASR) - Mesto Zlaté Moravce začína s rekonštrukciou budovy mestského úradu. Počas rekonštrukčných prác presťahujú jednotlivé oddelenia úradu na päť rôznych pracovísk v meste, fungovať však budú v riadnom režime. Sťahovanie sa realizuje už v týchto dňoch, mestský úrad bude zatvorený od pondelka (22. 6.). Rekonštrukčné práce na budove radnice by mali ukončiť do konca októbra tohto roka, informovalo vedenie mesta.



Podľa prednostu radnice Mariána Kováča pozostáva oprava budovy z projektovej časti, ktorá je financovaná z európskych štrukturálnych fondov, a z časti hradenej výlučne z prostriedkov mesta. „Boli sme úspešní so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu. Na tento účel nám Ministerstvo životného prostredia SR poskytlo z Operačného programu Kvalita životného prostredia dotáciu vo výške 446.945 eur. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 470.468 eur,“ potvrdil Kováč. Rozdiel medzi dotáciou a oprávnenými výdavkami projektu dopláca mesto v rámci povinného spolufinancovania. Financie získané z projektu pokryjú rekonštrukciu strechy, otvorových konštrukcií, fasády, kúrenia, svietenia, vybudovanie nových znížených stropov a systému rekuperácie vzduchu.



Druhá časť rekonštrukcie v hodnote 315.797 eur bude hradená z rozpočtu mesta. V rámci rekonštrukčných prác zrealizujú kompletnú výmenu elektroinštalácie, rozvodov na vodu a odpad, výmenu zárubní, dverí, podláh a nové pripojenie budovy na verejnú kanalizáciu.



Úradné hodiny na dočasných pracoviskách sa nezmenia. „Očakávame však, že v letných mesiacoch zrejme dôjde počas horúcich dní k skráteniu hodín na pracoviskách, kde sa nebude dať zabezpečiť vhodná teplota vzduchu na výkon práce,“ skonštatoval Kováč.