Budovu školy v Dubnici nad Váhom zrekonštruujú na bytový dom

Dubnica nad Váhom 9. decembra (TASR) – Mesto Dubnica nad Váhom zrekonštruuje bývalú budovu základnej umeleckej školy (ZUŠ), v ktorej vznikne 24 nájomných bytov. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnilo mesto vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Ako informovala hovorkyňa Dubnice nad Váhom Veronika Rezáková, základná umelecká škola sa presťahuje do domu kultúry, ktorý radnica rovnako zrekonštruovala. „Mesto chce zvýšiť počet nájomných bytov, ktorých je v Dubnici nad Váhom nedostatok,“ doplnila.



Celkové predpokladané náklady na rekonštrukciu sú naplánované na 764.000 eur bez DPH, pri financovaní nepoužijú zdroje z Európskej únie. Lehota na predkladanie ponúk je do 29. decembra. Budovu by mal zhotoviteľ zrekonštruovať do 18 mesiacov od zadania zákazky.