Budovu stanice v Topoľčanoch poškodili dažde, museli ju zatvoriť
Podľa vyjadrenia vedenia mesta sa rozsah škôd zisťuje.
Autor TASR
Topoľčany 24. októbra (TASR) - Budova autobusovej stanice v Topoľčanoch je od piatka zatvorená. Po dažďoch, ktoré mesto zasiahli vo štvrtok (23. 10.), vznikli škody, za ktoré zodpovedá dodávateľ opráv strechy, informovala radnica.
Podľa vyjadrenia vedenia mesta sa rozsah škôd zisťuje. Nahradené budú dodávateľom stavby v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo. Zatiaľ nie je známe, dokedy zostane budova stanice uzavretá.
Samospráva aktuálne rekonštruuje viaceré strechy na mestských budovách. Cieľom stavebných prác je predĺžiť životnosť objektov a znížiť ich energetickú náročnosť. Na streche autobusovej stanice zhotoviteľ prác odstraňuje staré a opotrebované vrstvy. Súčasťou projektu je oprava nerovnosti, inštalácia novej hydroizolácie a zateplenie.
