Budovu TIOP ešte neotvorili, autobusovú stanicu nemá kto prevádzkovať

Trebišov 13. mája (TASR) - Budova novopostaveného Terminálu integrovanej dopravy (TIOP) v Trebišove, ktorý Železnice SR (ŽSR) prevzali od zhotoviteľa vlani v októbri, je stále pre verejnosť zatvorená. Železnice uvádzajú, že naďalej trvá kolaudačné konanie. Otáznou ostáva prevádzkovanie autobusovej časti terminálu, ŽSR poukazujú na to, že to nie ich úlohou. Ich návrh, aby to robilo mesto, radnica odmieta.



Výstavba TIOP financovaná cez eurofondy trvala od septembra 2022, výsledná zmluvná cena vrátane dodatkov dosiahla viac ako 16 miliónov eur. Projekt priniesol modernizáciu priestorov autobusovej a železničnej stanice, pričom terminál prepája rôzne druhy dopravy. Súčasťou projektu bola nová prevádzkovo-technologická budova, ktorá zatiaľ ostáva pre verejnosť neprístupná. ŽSR uviedli, že jej sprevádzkovanie je podmienené kolaudáciou, kde stále prebiehajú konania. "Je však dôležité podotknúť, že nejde len o jedno kolaudačné konanie, ale o súbor viacerých, nakoľko sa v danom mieste združujú rôzne inžinierske siete a komunikácie, ktoré navzájom súvisia z hľadiska používania objektu. Po úspešnom ukončení týchto konaní môže byť prevádzkovo-technická budova odovzdaná do užívania," uviedli ŽSR v stanovisku na svojej webstránke.



V súvislosti s fungovaním terminálu, kde boli ŽSR investorom, spoločnosť deklaruje, že podľa zákona jej činnosť sa týka prevádzkovania železničnej dráhy. Jej úlohou tak nie je prevádzka terminálu autobusovej dopravy, ako sú plochy určené pre cestujúcich vrátane zastrešení, prípadne ostatná vybavenosť v podobe prístupových komunikácií alebo stavieb. "ŽSR majú zadefinované stavebné objekty, ktoré považujú za legitímne odovzdať do správy a majetku subjektu (Mesto Trebišov) a ktoré podľa nášho názoru nesúvisia s prevádzkovaním dopravy na dráhe," uviedli železnice. Mestu predstavili návrh zmluvy o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov vyvolaných investícií.



Mesto Trebišov v negatívnej reakcii pripomína, že ide o vítanú, ale investičnú akciu ŽSR. "Treba tiež povedať, že zástupcovia mesta boli na kontrolné dni stavby prizývaní iba sporadicky a často na vlastnú žiadosť. O to viac nás prekvapila informácia, že práve mesto by malo byť prevádzkovateľom autobusovej stanice a do svojej správy by malo prevziať aj ďalšie stavebné objekty vrátene autobusových prístreškov, vodovodu, kanalizácie, informačných systémov, kamerových systémov a tak ďalej," uviedol pre TASR prednosta mestského úradu Martin Galgoczy.



Poukázal na to, že mesto pred rekonštrukciou autobusovej stanice nebolo jej prevádzkovateľom a nemá potrebné skúsenosti ani personálne kapacity na takúto činnosť. "Mesto Trebišov teda prevzatie stavby ako celku odmietlo, nakoľko by ho to neúmerne finančne zaťažilo nielen v súvislosti s prevádzkou, ale aj budúcou údržbou objektov," konštatoval prednosta. Samospráva vyjadrila ochotu prevziať do správy miestne komunikácie Komenského a Šrobárova a odstavnú plochu - parkovisko, avšak vrátane pozemkov pod nimi. Ponuka zahŕňa aj údržbu autobusovej stanice vo forme zametania, odpratávania snehu či kosenia technickými službami mesta na zmluvnom základe a odplatne.



"Rovnako ako železnice ani mesto neprevádzkuje autobusovú dopravu a nemá žiadne skúsenosti s prevádzkou takýchto zariadení a je pre nás nepochopiteľné, že budúca správa objektov nebola predrokovaná pred spustením celej investície," dodal Galgoczy.



Zástupcovia železníc a samosprávy sa majú stretnúť na spoločnom rokovaní počas tohto týždňa.