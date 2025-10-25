< sekcia Regióny
Budovu trebišovského okresného súdu modernizujú za 2,5 mil. eur
Budova súdu sa nachádza na Námestí mieru, hlavný objekt má štyri podlažia, východné krídlo dve. Do užívania ju uviedli v roku 1968.
Autor TASR
Trebišov 25. októbra (TASR) - Stavebné práce sa začali na modernizácii budovy Okresného súdu v Trebišove. Projekt za vysúťaženú cenu 2,45 milióna eur je financovaný z plánu obnovy a odolnosti. Súd sa z dôvodu rekonštrukcie dočasne presťahoval do priestorov na Kukučínovej ulici.
Stavebné práce realizuje firma Reinter. „Budova bola odovzdaná zhotoviteľovi 26. septembra, predpokladaný termín ukončenia prác je 25. júna 2026,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach Anna Pančurová.
Okresný súd od konca septembra dočasne sídli na Kukučínovej 1 v obchodno-administratívnom centre na 4. poschodí, kde vykonáva všetky súdne pojednávania, výsluchy, prijímanie podaní a zabezpečovanie styku s verejnosťou. „Keďže budova súdu prechádza veľmi rozsiahlou rekonštrukciou a zásadnými dispozičnými úpravami a zmenami, bolo nevyhnutné presťahovať celý súd do dočasných priestorov, pretože inak by nebolo možné stihnúť termín - míľnik stanovený v rámci podmienok plánu obnovy a odolnosti,“ uviedla Pančurová. Projektanti i Rezortná implementačná jednotka Ministerstva spravodlivosti (MS) SR sa zhodli, že rekonštrukcia budovy za plnej prevádzky by v stanovenom termíne nebola reálna.
Modernizácia spočíva v prístavbe výťahu, obnove fasády zateplením plášťa budovy, výmene okenných konštrukcií, doplnení tepelnej izolácie strešnej konštrukcie, obnove technickej infraštruktúry a dispozičných úpravách.
„Plánované ukončenie prác je v súlade s míľnikmi plánu obnovy, a teda zamestnanci okresného súdu sa môžu v lete tešiť na nové, moderné a reprezentatívne priestory,“ napísal na sociálnej sieti minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).
