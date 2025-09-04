< sekcia Regióny
Budovu UCM na Hajdóczyho ulici čaká rekonštrukcia za vyše 4 mil. eur
V priestoroch suterénu a prízemia nájde svoje miesto univerzitná knižnica. V suteréne vznikne podľa rektorky pomerne moderne vybavený archív.
Autor TASR
Trnava 4. septembra (TASR) - Budovu Univerzity sv. Cyrila a Metoda na Hajdóczyho ulici v Trnave čaká rekonštrukcia za viac ako štyri milióny eur. Vedenie univerzity vo štvrtok odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi stavby symbolickým poklepaním po kameni. Výsledkom rekonštrukcie budú okrem iného nové relaxačné zóny i priestor určený pre mamičky s deťmi.
„V tejto budove bude sídliť fakulta prírodných vied, ktorá tu má dekanát a čiastočne výučbové priestory. Bude tu sídliť fakulta masmediálnej komunikácie a filozofická fakulta. Budú tu výučbové priestory, zároveň časť priestorov bude slúžiť ako administratíva a kancelárske priestory,“ priblížila rektorka UCM Katarína Slobodová Nováková.
V priestoroch suterénu a prízemia nájde svoje miesto univerzitná knižnica. V suteréne vznikne podľa rektorky pomerne moderne vybavený archív. „Vrchný priestor bude slúžiť na študovňu, výpožičky kníh a bude otvorený pre študentov takmer celý deň, aby tam aj v nočných hodinách, tak ako je to bežné na zahraničných univerzitách, mali k dispozícii priestory na študovanie a výuku,“ ozrejmila.
Rekonštrukcia je hradená z plánu obnovy a odolnosti vo výške viac ako 3,5 milióna eur. „Viac ako pol milióna eur univerzita dáva do tejto rekonštrukcie z vlastných zdrojov,“ spresnila. Dĺžka stavebných prác je naplánovaná na desať mesiacov. „Budova prejde zásadnou rekonštrukciou od interiéru až po exteriér. Budú sa riešiť balkóny, zateplenie, čiastočne okná, elektroinštalácia, oprava výťahov, schodiska,“ podotkla rektorka UCM. Hlavný vstup do budovy bude po novom situovaný cez kino Oko. Stavebné práce zrealizuje spoločnosť EURO-ŠTUKONZ, ktorá vzišla z verejného obstarávania.
Ako doplnila dekanka fakulty prírodných vied Iveta Dirgová Luptáková, v zrekonštruovanej budove nájde fakulta najmä priestory pre teoretickú výučbu. „Budeme mať novú učebňu s rôznymi interaktívnymi prvkami,“ doplnila. Filozofická fakulta sídli na Námestí Jozefa Herdu, časť výučby realizovala v budove na Hajdóczyho ulici. „Po rekonštrukcii v nej budú nové učebne, ktoré poslúžia na realizáciu edukačného procesu. Vybavené budú najmodernejšou audiovizuálnou technikou,“ podotkol prodekan fakulty David Ivanovič.
Fakulta masmediálnej komunikácie aktuálne využíva priestory na Skladovej ulici a prenajaté priestory V jame. „Sú síce vyhovujúce, ale vzhľadom na to, že nie sú našim majetkom, je limitovaná možnosť investovania a ich zveľaďovania,“ povedala prodekanka fakulty Juliána Mináriková. Podčiarkla, že ide o najnavštevovanejšiu fakultu univerzity. Rekonštrukciu budovy na Hajdóczyho ulici preto víta.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda sa stala výlučným vlastníkom budovy na Hajdóczyho ulici v Trnave počas tohto leta, keď odkúpila dvojtretinový podiel Slovenskej technickej univerzity za vyše 1,7 milióna eur. Investičné akcie sú realizované v rámci projektu konzorcia trnavských univerzít. UCM spolu s Trnavskou univerzitou získali z výzvy rezortu školstva spolu viac ako 22 miliónov eur. Aktivity konzorcií sú rozdelené na dve časti - investičné a integračné.
