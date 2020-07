Budovu úradu v Nižnom Lánci chcú zväčšiť, sídli v nej MŠ aj ZŠ

Nižný Lánec 23. júla (TASR) - Obec Nižný Lánec v okrese Košice-okolie chce zväčšiť priestory na vzdelávanie, plánuje sa uchádzať o nenávratný finančný príspevok. Ako pre TASR povedal starosta Július Kovács, pod jednou strechou majú takmer 20 rokov obecný úrad, kultúrnym dom s kuchyňou aj základnú a materskú školu (MŠ). Jej kapacita nepostačuje.



Predpokladá, že celkové náklady by mohli dosiahnuť okolo 350.000 až 400.000 eur, časťou by prispela aj obec. „Išlo by o prístavbu a nadstavbu. Nad kuchyňou a ďalšími miestnosťami je veľmi veľký priestor, ktorý by sa dal využiť. Dostali by sme sa k nemu prístavbou,“ povedal s tým, že v rámci projektu by tiež chceli zrealizovať ihrisko, zakúpiť interiérové vybavenie či dodatočné zariadenie do kuchyne. „Keď sa nám to nepodarí cez Ministerstvo vnútra SR, sú rôzne možnosti zapojenia sa do projektov. Pre nás je veľmi výhodné 95-percentné financovanie a naša päťpercentná spoluúčasť. To ešte vieme vykryť z našich zdrojov,“ spresnil starosta.



Základnú školu v obci so 450 obyvateľmi navštevuje dokopy 30 detí a MŠ spolu 11 detí, výlučne z marginalizovanej rómskej komunity. Kapacita MŠ by sa po realizácii projektu mala zvýšiť na 25. Nevyhnutnosť zväčšiť priestory podľa starostu naznačujú aj demografické ukazovatele. „Aj obecný úrad by prišiel k nejakým menším miestnostiam, ktoré mal pôvodne. Pomaly už nemáme kde položiť papier, keďže musíme aj archivovať. Potrebovali by sme väčšie priestory,“ spresnil. V súčasnosti využívajú dve miestnosti na ploche dokopy 32 štvorcových metrov.



Obec uvažovala aj o obnove bývalej školy, ktorú postavili v 80. rokoch minulého storočia. Ako Kovács povedal, ide o veľkú plochu, ktorá nezodpovedá počtu žiakov a je v dezolátnom stave, čo potvrdilo viacero projektantov. „So strechou niečo neurobili dobre, po desiatich až 15 rokoch sme budovu museli odstaviť, pretože podľa statikov je stav strechy životu nebezpečný. Budova chátra pomaly 20 rokov. Platí tam zákaz vstupu,“ dodal s tým, že náhradné priestory pre žiakov vznikli práve v budove obecného úradu.