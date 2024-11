Budovu v rožňavských delostreleckých kasárňach zrekonštruujú

Bratislava/Rožňava 23. novembra (TASR) - Rezort obrany zrekonštruuje budovu v rožňavských delostreleckých kasárňach. Oprava vyjde ministerstvo na takmer 124.000 eur. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri.



"Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo riadne vykoná a objednávateľovi odovzdá najneskôr v termíne do 180 dní od prevzatia staveniska," uvádza sa v zmluve. Stavenisko by rezort obrany mal spoločnosti Lip - Stav RV odovzdať do troch dní od dátumu platnosti zmluvy (22. 11.).



Súčasťou prác je podľa dohody oprava mäkkej strešnej krytiny, výmena klampiarskych prvkov, oprava fasády či oprava vnútorných omietok.