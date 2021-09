Budovu Záhorskej knižnice skrášli mural

Senica 1. septembra (TASR) - Spomedzi 28 návrhov vybrala hodnotiaca komisia víťazný mural, ktorý bude aplikovaný na zrekonštruovanú fasádu Záhorskej knižnice v Senici. Realizácia tejto nástennej maľby sa očakáva na prelome rokov 2021 a 2022.



Verejná súťaž sa uskutočnila od 1. júna do 31. júla. O víťaznom diele rozhodla komisia koncom augusta. "Oceňujem prístup, ktorý zvolila knižnica, a to fakt, že návrhy hodnotí odborná porota, keďže na Slovensku sa bežne s takýmto prístupom nestretávame. Mural môže prispieť k väčšej viditeľnosti inštitúcie a k tomu, že si ju ľudia všimnú," uviedol člen hodnotiacej komisie Martin Kleibl.



Do hodnotenia postúpilo 28 výtvarných návrhov od 17 autorov. "Prepojenie knižnice a výtvarného umenia je v súčasnosti populárne. Vždy závisí od typu a rozlohy mesta, ako aj architektúry, v ktorej sa to robí, a, samozrejme, aj od nastavenia, aké inštitúcia má. Museli sme zobrať do úvahy, aké sú očakávanie samotných Seničanov, keďže návrhy boli veľmi rôznorodé. Návrhy boli od ilustratívnych polôh cez klasickú hutnú maľbu až po minimalistické prevedenia," informoval odborný garant súťaže a riaditeľ Záhorskej galérie v Senici Roman Popelár.



Prvé miesto získali výtvarníčky Veronika Obertová a Michaela Čopíková, ktoré tvoria v umeleckom zoskupení Ové Pictures. Druhé miesto obsadil Emil Taschkovik. Na treťom sa umiestnil Dávid Pogran.



Cieľom umeleckého diela je zatraktívniť knižnicu v očiach čitateľov. "Som rád, že sme dali priestor umelcom a k finálnemu vizuálu sme sa dopracovali prostredníctvom verejnej súťaže. Víťazné dielo považujem za moderné. Napriek tomu, že je pomerne abstraktné, je úzko späté s charakterom knižnice. Budovu vizuálne skrášlime po tom, ako fasádu kompletne rekonštruujeme a zateplíme," uviedol predseda Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom knižnice, Jozef Viskupič.



"Chceme prekonať obraz knižnice ako nudnej inštitúcie, ktorej jedinou úlohou je požičiavanie kníh. Dnešné knižnice by mali byť plné života, vytvárať priestor na stretávanie sa obyvateľov, komunít, ale aj názorov, jednotlivých druhov umenia, našej minulosti i budúcnosti," doplnila riaditeľka knižnice Silvia Sameková.