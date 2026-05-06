Budovu Základnej školy Pavla Horova v Michalovciach obnovia
Budova školy z roku 1886 má podľa mesta vysoké prevádzkové náklady, zastarané okná a nevyhovujúce tepelnoizolačné vlastnosti.
Autor TASR
Michalovce 6. mája (TASR) - Budovu Základnej školy (ZŠ) Pavla Horova na Ulici kpt. Nálepku v Michalovciach komplexne obnovia. Projekt zameraný na zníženie energetickej náročnosti a modernizáciu školského objektu má byť spolufinancovaný z eurofondov. Ako TASR informovala vedúca odboru komunikácie a marketingu Mestského úradu v Michalovciach Mária Stričková, celkové náklady presahujú 1,5 milióna eur.
Budova školy z roku 1886 má podľa mesta vysoké prevádzkové náklady, zastarané okná a nevyhovujúce tepelnoizolačné vlastnosti. V rámci projektu zateplia obvodový plášť a strechu, vymenia okná a dvere, zmodernizujú vykurovanie, chladenie a vetranie a inštalujú 20 fotovoltických panelov na streche telocvične. Súčasťou obnovy bude aj modernizácia osvetlenia, realizácia bezbariérových opatrení a zlepšenie kvality vnútorného prostredia v súlade s princípmi Nového európskeho Bauhausu.
„Realizáciou tohto projektu nielen šetríme verejné zdroje a chránime životné prostredie, ale zároveň vzdávame úctu histórii tejto inštitúcie. Chceme, aby škola, ktorá nesie meno významného básnika Pavla Horova a pýši sa titulom Škola budúcnosti, spĺňala najmodernejšie energetické štandardy 21. storočia,“ uviedol primátor Miroslav Dufinec. Po dokončení projektu očakávajú aj zníženie spotreby energie o 77,44 percenta. Emisie oxidu uhličitého by mali klesnúť z približne 160 ton na menej ako 15 ton ročne.
Predpokladaná výška nenávratného finančného príspevku predstavuje vyše 1,53 milióna eur. Mesto má projekt spolufinancovať sumou približne 34.667 eur. Projekt schválila Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Michalovce a žiadosť o nenávratný finančný príspevok aktuálne prechádza administratívnou kontrolou.
Stavenisko odovzdali v apríli a ukončenie prác je plánované na február 2028. Stavebné práce má realizovať skupina dodávateľov EFFECT-stav - Chemkostav - TwinStav - Davetec - ZŠ P. Horova Michalovce.
