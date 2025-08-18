< sekcia Regióny
Buďte obozretní: Dopravný podnik upozorňuje na podvodné stránky
Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) upozorňuje na podvodné facebookové stránky. Tie ponúkajú „výhodné“ predplatné cestovné lístky za podozrivo nízke ceny. Informuje o tom na sociálnej sieti.
„Ak natrafíte na takúto stránku, neklikajte na žiadne odkazy. Cieľom týchto stránok je vylákať vaše platobné údaje a odcudziť vaše finančné prostriedky,“ konštatuje DPB s tým, že polročná električenka nestojí dve eurá.
Mestský dopravca preto apeluje na obozretnosť. Na odkazy na podvodných stránkach neodporúča klikať a varuje pred poskytovaním osobných či platobných údajov. Podvodnú stránku odporúča nahlásiť.
