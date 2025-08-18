Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Buďte obozretní: Dopravný podnik upozorňuje na podvodné stránky

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) upozorňuje na podvodné facebookové stránky. Tie ponúkajú „výhodné“ predplatné cestovné lístky za podozrivo nízke ceny. Informuje o tom na sociálnej sieti.

„Ak natrafíte na takúto stránku, neklikajte na žiadne odkazy. Cieľom týchto stránok je vylákať vaše platobné údaje a odcudziť vaše finančné prostriedky,“ konštatuje DPB s tým, že polročná električenka nestojí dve eurá.

Mestský dopravca preto apeluje na obozretnosť. Na odkazy na podvodných stránkach neodporúča klikať a varuje pred poskytovaním osobných či platobných údajov. Podvodnú stránku odporúča nahlásiť.
