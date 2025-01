Buďte obozretní: Riziko lavín bude s oteplením mierne stúpať

Liptovský Hrádok 6. januára (TASR) - Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice platí v pondelok nad pásmom lesa v Západných a Vysokých Tatrách. V Malej a Veľkej Fatre, ako i Nízkych Tatrách je nad pásmom lesa nebezpečenstvo lavín malé. S oteplením bude riziko lavín v pohoriach mierne stúpať. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).



Za posledné tri dni pribudlo vo Vysokých a Západných Tatrách desať až 20 centimetrov, miestami 30 centimetrov nového snehu. Vplyvom vetra je ubitý do dosiek a vankúšov rôznej tvrdosti, ktoré sú uložené na tvrdom podklade, pričom tieto dve vrstvy sú medzi sebou slabo previazané.



Po chladnom období prichádza oteplenie a kladné teploty sa vyskytnú aj v najvyšších polohách, čo spôsobí navlhnutie snehu. "Súdržnosť jednotlivých vrstiev sa zhorší, preto sa môžu objaviť aj samovoľné lavíny z mokrého snehu. Vzhľadom na celkovo nízku snehovú pokrývku to môžu byť zväčša iba malé alebo stredné lavíny. Druhým lavínovým problémom je trvalo slabá vrstva. Nebezpečné sú preto najmä tienisté orientácie a severné svahy," upozornilo SLP.



Priemerne je vo Vysokých a Západných Tatrách od 20 do 50 centimetrov snehu, súvislá snehová pokrývka sa zväčša nachádza až nad pásmom lesa.



V Malej, Veľkej Fatre a Nízkych Tatrách za posledné dni napadlo približne päť až 15 centimetrov nového snehu. "Nebezpečné sú hlavne záveterné strany hrebeňov, úzke žľaby a miesta pod skalnými stenami, kde je snehu viac. Tu sa môžu ojedinele nachádzať vetrom ubité dosky a vankúše rôznej tvrdosti, ktoré sú uložené na tvrdom podklade, pričom tieto dve vrstvy sú medzi sebou slabo previazané," doplnilo SLP.



Oteplenie spôsobí navlhnutie snehu i v týchto pohoriach, súdržnosť jednotlivých vrstiev sa tak i tam zhorší. Druhým lavínovým problémom je trvalo slabá vrstva. "Nebezpečné sú preto najmä tienisté orientácie a severné svahy. Hrozia iba malé lavíny na ojedinelých lokalitách, ktoré po uvoľnení predstavujú riziko najmä v kombinácii s terénnymi pascami," ozrejmilo SLP. Priemerne je v teréne od 15 do 30 centimetrov snehu, súvislá snehová pokrývka sa zväčša nachádza až nad pásmom lesa.