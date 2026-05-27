Streda 27. máj 2026
BUDŤE OBOZRETNÍ: Riziko vzniku požiarov hrozí na týchto miestach

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Bratislava 27. mája (TASR) - Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov platí od utorka (26. 5.) v 17 okresoch. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na webe ministerstva vnútra.

Ide o okresy Senica, Bratislava, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Levice, Veľký Krtíš, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Revúca a Košice-okolie.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
