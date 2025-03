BUĎTE OBOZRETNÍ: V slovenských pohoriach trvá mierna lavínová hrozba

Liptovský Hrádok 2. marca (TASR) - Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice trvá v slovenských pohoriach i v nedeľu. Za posledné dva dni tam napadlo do 30 centimetrov nového snehu, a to hlavne nad pásmom lesa. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).



Nový sneh vietor prefúkal na východné svahy, kde vytváral dosky a vankúše. So starým tvrdým podkladom je zle previazaný. "Na niektorých miestach sa dokonca v snehovej pokrývke nachádzajú aj slabé vrstvy hranatozrnného snehu, hlavne na severných orientáciách. Vzhľadom na malé množstvo snehu očakávame iba malé alebo stredné lavíny. Objaviť sa môžu aj menšie samovoľné splazy," priblížilo SLP.



Výška snehovej pokrývky je celkovo na horách podpriemerná. Súvislá vrstva snehu sa nachádza zväčša od výšky 1500 metrov nad morom. Najviac nového snehu napadlo v Nízkych Tatrách. "Nový sneh má na severe ešte prachový charakter. Na južných stranách sa vytvorila kôra, ktorá sa zarezáva pri lyžovaní. Hlavne na severných stranách pohorí sa na rozhraní starého a nového snehu nachádza vrstva hranatozrnného snehu, ktorý tvorí potenciálnu klznú vrstvu lavín," dodalo SLP.