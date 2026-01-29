Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Buďte opatrní: Na viacerých miestach hrozí poľadovica

.
Poľadovica v Trnave dňa 13.01.2026. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Výstrahy sú vydané v celom Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji.

Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Na viacerých miestach na území SR platia výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou. Platia až do piatka (30. 1.) rána. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

Výstrahy sú vydané v celom Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji. Tiež vo väčšine Banskobystrického kraja a v okresoch Bytča, Martin, Žilina, Turčianske Teplice, Topoľčany a Rožňava. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ upozornil SHMÚ.
