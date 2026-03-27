Buďte opatrní, vietor komplikuje premávku, rátajte aj s poľadovicou
Bočný vietor sfúkol dodávku v časti Dvorníky-Včeláre. Vodič sa pri udalosti nezranil.
Autor TASR,aktualizované
Rožňava 27. marca (TASR) - Cesty na území Slovenska sú zjazdné. Týka sa to všetkých sledovaných diaľničných úsekov, rýchlostných ciest, ciest prvej, druhej a tretej triedy aj horských priechodov. Na niektorých miestach však vodiči musia rátať s poľadovicou či so snehom. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.
Poľadovica sa nachádza na ceste druhej triedy Palcmanská Maša - Sykavka. So snehom zase treba rátať najmä v kopcovitých oblastiach prevažne na severnej polovici stredného a východného Slovenska. Vodiči si musia dať takisto pozor na padanie skál v niektorých úsekoch horských priechodov Donovaly a Šturec.
Pozor na vietor
Vo viacerých lokalitách Slovenska treba v piatok počítať so silnejším vetrom. Meteorológovia preto pre viaceré okresy vydali výstrahy prvého a druhého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí pre celý Bratislavský a Trnavský kraj, viaceré okresy v Nitrianskom, Trenčianskom, Košickom a Prešovskom kraji a pre okres Brezno. Vietor tam môže dosiahnuť priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblastiach bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ ozrejmili meteorológovia.
Veternejšie môže byť aj na horách. Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách platí pre okresy Brezno, Banská Bystrica, Martin a Ružomberok, výstraha prvého zase pre okresy Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Žilina, Liptovský Mikuláš a Poprad.
Vietor sfúkol dodávku
Silný vietor komplikuje premávku na ceste I/16 v úseku Moldava nad Bodvou - Rožňava, do priekopy už sfúkol prázdnu plachtovú dodávku s prívesom. Polícia vodičov upozorňuje aj na mieste.
„Policajti v danom úseku upozorňujú vodičov najmä nákladných motorových vozidiel na nebezpečný prejazd pre silný nárazový vietor. V prípade potreby môže byť nevyhnutné aj odplachtovanie prívesu alebo návesu, aby sa znížilo riziko ďalších udalostí,“ uvádza košická krajská polícia na sociálnej sieti, ktorá na zvýšenú opatrnosť vyzýva všetkých vodičov prechádzajúcich uvedeným úsekom.
