Budúca hlavná stanica v Bratislave má byť zelenšia a udržateľnejšia

Bratislava 10. marca (TASR) - Budúca hlavná železničná stanica v Bratislave by mala byť zelenšia, udržateľnejšia a s čo najkratšími prestupovými a dochádzkovými vzdialenosťami. Vyplýva to z dokumentu mestského Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB), ktorý slúži ako zadanie pre urbanisticko-ekonomicko-dopravnú štúdiu. Pred vyhlásením súťaže na štúdiu aktuálne inštitút realizuje prípravné trhové konzultácie.



"Zámerom je vybudovať hlavnú stanicu na vysokej kvalitatívnej úrovni, vyrovnávajúcej sa hlavným staniciam v iných významných európskych mestách, ktoré boli postavené v 21. storočí," uviedol MIB v dokumente. Zároveň by mala stanica predstavovať moderný dopravný uzol spájajúci celoeurópsku a celoštátnu železničnú sieť a všetky formy mestskej mobility.



Hlavná stanica by po revitalizácii mala byť tiež napríklad bezpečnejšia. S jednoduchým orientačným systémom a s čo najmenšími výškovými rozdielmi z vlakových nástupíšť k priľahlým zastávkam MHD, parkoviskám, cyklotrasám či peším ťahom. MIB v dokumente podotkol, že sa očakáva nárast počtu cestujúcich prechádzajúcich stanicou približne zo 70.000 v súčasnosti približne na 160.000 v roku 2040.



Aktuálnymi predbežnými trhovými konzultáciami chce inštitút overiť reálnosť, objektívnosť a primeranosť požiadaviek. "Aby následné verejné obstarávanie podporovalo otvorenú hospodársku súťaž," uviedol vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Zároveň chce prostredníctvom nich určiť predpokladanú hodnotu zákazky a dobu potrebnú na realizáciu diela.



Minulý rok minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina), primátor Bratislavy Matúš Vallo a generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Miloslav Havrila spoločne podpísali memorandum, ktoré sa týka obnovy hlavnej železničnej stanice v Bratislave. Ide o dlhodobý zámer, ktorý počíta s komplexnou obnovou nielen budovy stanice, ale aj priľahlého okolia.