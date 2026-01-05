< sekcia Regióny
Budúca podoba parku na Masarykovej ulici v Prešove je už známa
Park na Masarykovej ulici v Prešove si podľa Hudáka mnoho miestnych spája s ich spomienkami na mladosť a na časy, kým bol ešte tento priestor aktívnou súčasťou mestskej zelene.
Autor TASR
Prešov 5. januára (TASR) - Mesto Prešov sa posunulo bližšie k revitalizácii parku na Masarykovej ulici. V polovici decembra 2025 bola vyhodnotená krajinársko-architektonická súťaž, v ktorej sa určila budúca podoba tohto parku. S pomocou externých zdrojov financovania plánuje radnica spustiť realizáciu už v roku 2026. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.
Park na Masarykovej ulici v Prešove si podľa Hudáka mnoho miestnych spája s ich spomienkami na mladosť a na časy, kým bol ešte tento priestor aktívnou súčasťou mestskej zelene. „Na 20 rokov sa však dostal do rúk súkromných vlastníkov, ktorí ho pre verejnosť uzatvorili a ľudia mohli iba spoza brány sledovať, ako postupne tento priestor zarastá a mení sa na neprehľadnú húšťavu,“ povedal Hudák s tým, že mestské zastupiteľstvo v roku 2024 odsúhlasilo odkúpenie parku späť do majetku mesta.
V rámci participácie prebehli dve kolá pootvorenia parku pre verejnosť. Súčasťou procesu bol aj dotazník, v ktorom sa na základe odpovedí zúčastnených formovala predstava verejnosti o podobe pripravovaného parku. Do tvorby budúceho verejného priestoru sa prostredníctvom dotazníkov zapojilo viac ako 4500 obyvateľov.
„Verejnosti sa mohlo zdať, že okolo parku na Masarykovej sa akákoľvek aktivita utlmila. Pravdou však je, že celý ten čas bežali procesy, ktoré síce nie sú pre väčšinu možno veľmi zaujímavé, nepredstavovali zásahy v teréne, fyzickú premenu zelene, ale boli to nevyhnutné kroky smerujúce k tomu, aby mohlo mesto vybrať naozaj kvalitný architektonický návrh. Ten by mal zohľadňovať nielen požiadavky mesta, ale aj všetkých ľudí, ktorí sa v dvojkolovom procese participácie vyjadrili, akú podobu parku by na tomto mieste ocenili. Výsledok architektonickej súťaže je zlomový moment, pretože vďaka nej už presne vieme, ako by mal park vyzerať,“ uviedol primátor Prešova František Oľha.
V rámci prostriedkov z udržateľného mestského rozvoja majú podľa primátora na park schválené takmer 2.000.000 eur z externých zdrojov. „Zhruba v polovici roka 2026 by nám už mal víťaz súťaže dodať projektovú dokumentáciu, mali by byť dovtedy ukončené aj všetky povoľovacie procesy a ak sa projekt nezdrží na kontrole na príslušnom ministerstve, vieme s premenou parku začať už v druhej polovici roka 2026,“ doplnil Oľha.
Do súťaže, ktorá mala medzinárodnú účasť, sa zapojilo 14 anonymných návrhov. Víťazným sa stal návrh s anonymným označením „K“ od Laboratória architektúry krajiny Bratislava a architektonického ateliéru zerozero. Architekti zo zerozero sú autormi viacerých diel aj v Prešove. Patrí medzi ne napríklad divadlo Viola, obytný komplex Cmyk či námestie Centrum, za ktoré získali aj architektonickú cenu CE ZA AR 2018.
Návrh víťazného uchádzača hodnotila porota ako zrelý, kultivovaný a nepreskriptívny koncept, ktorý citlivo rozvíja charakter opustenej záhrady a pracuje s minimálnou mierou formálnych zásahov.
