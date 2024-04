Budúce parkové námestie na nábreží Dunaja pozná svoju podobu

Bratislava 4. apríla (TASR) - Plánované parkové verejné námestie na Dvořákovom nábreží v Bratislave pozná svoju budúcu podobu. Spoločnosť Woal, za ktorou stoja J&T Real Estate (JTRE) a Cresco Real Estate, vyhlásila víťaza architektonickej súťaže. Stal sa ním ateliér Between. Námestie s viac ako troma desiatkami vzrastlých stromov má rozšíriť nábrežnú promenádu. Ide o miesto, kde sa malo pôvodne vybudovať planetárium a mediatéka.



"Dohoda s mestom nás zaväzuje využiť toto územie na nábreží Dunaja ako verejné námestie s kvalitnou zeleňou, ktoré bude prispievať k znižovaniu prehrievania verejných mestských priestorov," konštatuje výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán. Jednou z podmienok bolo napríklad použitie takého množstva a typov drevín, ktoré by vo vzrastlom stave poskytli tieň pre viac ako polovicu nezastavanej časti námestia. Majú byť zároveň vhodné do mestského prostredia a odolné voči suchu a klimatickej zmene.



Víťazný ateliér postavil svoj návrh na idei spojenia. Tú symbolizujú zelené ostrovy, ktoré organicky prepájajú chodníky. Košaté platany majú aj v horúcom lete tieniť a ochladzovať prostredie. Do zelených ostrovov sú integrované dažďové záhrady, ktoré dokážu zadržať povrchovú vodu a prispieť k schladeniu mikroklímy priestoru. Ideu spojenia napĺňajú aj trávniky, tie architekti doplnili o rôzne druhy bylín a nízkych kríkov. Mäkké plochy sú tematicky rozdelené tak, aby slúžili ľuďom i prírode, napríklad opeľovačom.



Parkové námestie by malo zároveň niesť názov po inžinierovi a vynálezcovi E. G. Lanfranconim, ktorý sa zaslúžil o projekt regulácie Dunaja a ochránil Bratislavu pred povodňami. Brehy Dunaja, ako ich poznáme v súčasnosti, vysoké a obložené kameňom, sú práve výsledkom jeho návrhu. Pomenovanie námestia však ešte musí odsúhlasiť staromestské miestne i bratislavské mestské zastupiteľstvo.



Do súťaže o budúcu podobu parkového námestia bolo oslovených 11 slovenských a českých krajinných ateliérov. Svoje návrhy predložilo šesť ateliérov. Výstavu súťažných návrhov si počas apríla bude môcť verejnosť pozrieť priamo na nábreží Dunaja v blízkosti budúceho námestia. Bližšie informácie o projekte sú zverejnené na webovej stránke lanfranconihonamestie.sk.



Zelený park a rozšírenie promenády do námestia majú nahradiť pôvodne navrhované planetárium a mediatéku. Vyplynulo to z požiadaviek súčasného vedenia hlavného mesta. Zmenu koncom júna 2023 odsúhlasili aj bratislavskí mestskí poslanci, keď schválili úpravu dohody s developerom týkajúcej sa záväzku za pozemky pod bývalým Parkom kultúry a oddychu.