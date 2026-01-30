< sekcia Regióny
Budúceho dekana FVS UPJŠ volia vyše rok vopred
Podľa súčasného ide o precedens.
Autor TASR
Košice 30. januára (TASR) - Dekana na nové funkčné obdobie si na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FVS UPJŠ) v Košiciach budú vyberať viac než rok pred tým, ako tomu súčasnému skončí mandát. Rozhodol o tom Akademický senát (AS) fakulty. Vedenie a kolégium dekana označilo vyhlásenie volieb v tak skorom termíne v uznesení za „neštandardný postup, ktorý môže ohroziť riadne fungovanie akademickej samosprávy“, ako aj „akademické práva a slobody členov akademickej obce“. Rektor UPJŠ Daniel Pella v reakcii pre TASR vyjadril rešpekt k princípom akademickej samosprávy s tým, že vedenie univerzity stanoví ďalší postup v súčinnosti a „po zrelej úvahe“.
Voči termínu volieb namieta súčasný dekan FVS Michal Jesenko, ktorému skončí štvorročné funkčné obdobie 31. marca 2027. „Ide o vysoko neštandardné vyhlásenie volieb, ktoré do budúcnosti vytvára nebezpečný precedens. Akademický senát by mal voľby vyhlásiť tak, aby novozvolený kandidát plynule nadviazal na predchodcu,“ uviedol pre TASR. Lehota, kedy najskôr môže AS vyhlásiť riadne voľby, musí byť podľa neho „primeraná“.
AS na zasadnutí 12. januára vyhlásil voľby kandidáta na funkciu dekana na 17. februára tohto roku. Pravidlá stanovujú termín zasadnutia volebného zhromaždenia najneskôr 30 dní pred skončením funkčného obdobia dekana. Najskorší možný termín neurčujú.
„Vyhlásenie volieb takmer 15 mesiacov vopred môže byť vnímané aj ako účelový krok, a preto takéto vyhlásenie volieb vyvoláva aj oprávnené obavy a veľkú mieru neistoty u mnohých zamestnancov nielen o budúcnosť fakulty, ale aj ich vlastnú. Rovnako aj naši študenti sú celou situáciou zaskočení a zneistení, keďže na rokovaní Akademického senátu, keď boli voľby vyhlásené, neodznel žiaden vecný alebo aspoň rozumný argument pre takéto rozhodnutie,“ uviedol Jesenko.
Postup AS považuje za svojvoľný a arbitrárny, pričom môže mať vážne dôsledky pre budúcnosť fakulty a jej vnímanie. Vyhlásenie volieb je podľa neho sprevádzané aj viacerými procesnými pochybeniami. V súvislosti s jeho možnou kandidatúrou uviedol, že jeho ďalší postup sa bude odvíjať aj od postoja univerzity a rektora, ktorý by mohol žiadať aj zrušenie uznesenia o vyhlásení volieb. Do volebného zhromaždenia má rektor právo menovať štyroch svojich zástupcov.
„Mojím základným postojom ako rektora, ale aj celého vedenia UPJŠ v Košiciach je absolútny rešpekt k zákonom, ako aj k našim vnútorným predpisom. Rovnako si vážime všeobecné princípy akademickej samosprávy a deľbu právomocí medzi jednotlivé orgány univerzity a fakulty,“ uviedol Pella. Čo sa týka detailov ďalšieho postupu, tie podľa jeho slov stanovia po zrelej úvahe a v úzkej súčinnosti s jednotlivými univerzitnými a fakultnými orgánmi a ich predstaviteľmi.
Predsedníčkou AS FVS UPJŠ je Eliška Zásadová. Na otázky o dôvodoch vyhlásenia volieb v tak skorom termíne poukázala na štatút fakulty, podľa ktorého je predseda AS oprávnený navonok za fakultu vystupovať z titulu svojej funkcie len vo veciach spadajúcich do pôsobnosti AS a zároveň len vo vzťahu k samosprávnym orgánom vysokého školstva. Deklaruje to aj rokovací poriadok AS. „Domnievam sa, že poskytnutím vyjadrení a odpovedí pre TASR, by som prekročila rámec právomocí, ktorý mi je daný vnútornými predpismi UPJŠ v Košiciach,“ uviedla.
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) potvrdilo, že platná legislatíva nestanovuje konkrétny časový rámec, v ktorom musí alebo môže byť vyhlásená voľba kandidáta na dekana fakulty. Otázku voľby legislatíva ponecháva v pôsobnosti vnútorných predpisov vysokej školy a jej fakúlt.
Rezort zdôraznil, že zodpovednosť za kultúru akademickej samosprávy, transparentnosť procesov a zachovanie dôvery akademickej obce nesú predovšetkým samotné akademické orgány. „Rozhodovanie o organizácii volieb je v kompetencii vysokej školy, resp. príslušnej fakulty v súlade s jej vnútornými predpismi,“ uviedlo MŠVVaM s tým, že rešpektuje akademickú samosprávu vysokých škôl.
Voči termínu volieb namieta súčasný dekan FVS Michal Jesenko, ktorému skončí štvorročné funkčné obdobie 31. marca 2027. „Ide o vysoko neštandardné vyhlásenie volieb, ktoré do budúcnosti vytvára nebezpečný precedens. Akademický senát by mal voľby vyhlásiť tak, aby novozvolený kandidát plynule nadviazal na predchodcu,“ uviedol pre TASR. Lehota, kedy najskôr môže AS vyhlásiť riadne voľby, musí byť podľa neho „primeraná“.
AS na zasadnutí 12. januára vyhlásil voľby kandidáta na funkciu dekana na 17. februára tohto roku. Pravidlá stanovujú termín zasadnutia volebného zhromaždenia najneskôr 30 dní pred skončením funkčného obdobia dekana. Najskorší možný termín neurčujú.
„Vyhlásenie volieb takmer 15 mesiacov vopred môže byť vnímané aj ako účelový krok, a preto takéto vyhlásenie volieb vyvoláva aj oprávnené obavy a veľkú mieru neistoty u mnohých zamestnancov nielen o budúcnosť fakulty, ale aj ich vlastnú. Rovnako aj naši študenti sú celou situáciou zaskočení a zneistení, keďže na rokovaní Akademického senátu, keď boli voľby vyhlásené, neodznel žiaden vecný alebo aspoň rozumný argument pre takéto rozhodnutie,“ uviedol Jesenko.
Postup AS považuje za svojvoľný a arbitrárny, pričom môže mať vážne dôsledky pre budúcnosť fakulty a jej vnímanie. Vyhlásenie volieb je podľa neho sprevádzané aj viacerými procesnými pochybeniami. V súvislosti s jeho možnou kandidatúrou uviedol, že jeho ďalší postup sa bude odvíjať aj od postoja univerzity a rektora, ktorý by mohol žiadať aj zrušenie uznesenia o vyhlásení volieb. Do volebného zhromaždenia má rektor právo menovať štyroch svojich zástupcov.
„Mojím základným postojom ako rektora, ale aj celého vedenia UPJŠ v Košiciach je absolútny rešpekt k zákonom, ako aj k našim vnútorným predpisom. Rovnako si vážime všeobecné princípy akademickej samosprávy a deľbu právomocí medzi jednotlivé orgány univerzity a fakulty,“ uviedol Pella. Čo sa týka detailov ďalšieho postupu, tie podľa jeho slov stanovia po zrelej úvahe a v úzkej súčinnosti s jednotlivými univerzitnými a fakultnými orgánmi a ich predstaviteľmi.
Predsedníčkou AS FVS UPJŠ je Eliška Zásadová. Na otázky o dôvodoch vyhlásenia volieb v tak skorom termíne poukázala na štatút fakulty, podľa ktorého je predseda AS oprávnený navonok za fakultu vystupovať z titulu svojej funkcie len vo veciach spadajúcich do pôsobnosti AS a zároveň len vo vzťahu k samosprávnym orgánom vysokého školstva. Deklaruje to aj rokovací poriadok AS. „Domnievam sa, že poskytnutím vyjadrení a odpovedí pre TASR, by som prekročila rámec právomocí, ktorý mi je daný vnútornými predpismi UPJŠ v Košiciach,“ uviedla.
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) potvrdilo, že platná legislatíva nestanovuje konkrétny časový rámec, v ktorom musí alebo môže byť vyhlásená voľba kandidáta na dekana fakulty. Otázku voľby legislatíva ponecháva v pôsobnosti vnútorných predpisov vysokej školy a jej fakúlt.
Rezort zdôraznil, že zodpovednosť za kultúru akademickej samosprávy, transparentnosť procesov a zachovanie dôvery akademickej obce nesú predovšetkým samotné akademické orgány. „Rozhodovanie o organizácii volieb je v kompetencii vysokej školy, resp. príslušnej fakulty v súlade s jej vnútornými predpismi,“ uviedlo MŠVVaM s tým, že rešpektuje akademickú samosprávu vysokých škôl.