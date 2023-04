Budúci novinári súťažili na Katolíckej univerzite v Ružomberku

Ružomberok 27. apríla (TASR) – Mladí mediálni tvorcovia predviedli svoje zručnosti na Katolíckej univerzite (KU) v Ružomberku. Do 5. ročníka súťaže MEDart sa zapojilo 167 študentov z bezmála 30 stredných škôl z celého Slovenska. Pripravili 312 príspevkov v okruhoch fotografia, text, audio a video. Vyhodnotenie súťaže bolo v stredu (26. 4.) na Filozofickej fakulte (FF) KU.



"Tento ročník bol silnejší ako vlaňajší. Z hľadiska kvality aj kvantity ma teší, že som počúval pestré, žánrovo aj dĺžkou rôzne stvárnené príspevky, ktoré boli od Michaloviec po Bratislavu azda zo všetkých kútov Slovenska," zhodnotil audio sekciu porotca Marcel Páleš.



Člen poroty a fotograf Branislav Račko podotkol, že mladí tvorcovia v dnešnom čase čerpajú z "kvitnúcich" sociálnych sietí. "Majú oveľa väčšie povedomie o fotografii a videu, ako sme mali my v ich veku. Odzrkadľuje sa to na veľmi slušnej kvalite príspevkov, ktoré sme hodnotili, preto bolo naozaj ťažké určiť ocenených," povedal.



Kvalita videa a fotografie stúpla zrejme na úkor písaného slova, skonštatoval hlavný porotca súťažnej kategórie text Peter Kováč. "Chýbalo mi tam konkrétnejšie spracovanie tém a ich precíznejšie stvárnenie, čo uberalo znázorneniu a uveriteľnosti hodnotených textov," priblížil.



Podľa vedúceho katedry žurnalistiky na FF KU Pavla Izraela je úlohou súťaže podporiť a oceniť mladých mediálnych tvorcov. Tiež konfrontovať ich prácu s konkurenciou a nájsť nové talenty, ktoré budú ďalej rozvíjať svoje nadanie, napríklad v štúdiu žurnalistiky a mediálnej tvorby.



MEDart 2023 je súčasťou celotýždňového akademického multižánrového festivalu Unium na KU. Podujatie je zamerané na literatúru, výtvarné a hudobné umenie, aj na silu hovoreného a písaného slova.