Budúci rok bude mať Kysucké Nové Mesto novú krytú plaváreň
V priestore, na ktorom sa bude plaváreň nachádzať, plánuje mesto vybudovať aj moderný amfiteáter a ihriská na rôzne letné aktivity.
Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 10. septembra (TASR) - Výstavba novej krytej plavárne je najväčším investičným projektom v novodobej histórii Kysuckého Nového Mesta. Po stredajšom poklepaní základného kameňa projektu to pre TASR uviedol primátor mesta Marián Mihalda. Podľa jeho slov sa realizátor viac ako štvormiliónovej stavby bude snažiť skrátiť zmluvný termín dokončenia, ktorý je stanovený na 15 mesiacov od odovzdania staveniska.
Za postavenie novej plavárne zaplatí radnica 4.232.430 eur. „Štyri milióny z tejto sumy tvoria úverové prostriedky a zvyšok máme z rezervného fondu. Postavené to má byť do 15 mesiacov, ale mali sme už viacero debát so zhotoviteľom a pokiaľ nebudú pri stavbe problémy, chcú skrátiť termín dodávania,“ uviedol Mihalda.
Dodávateľom stavby je Združenie - Plaváreň KNM, v ktorom vedúcim členom je žilinská stavebná firma MIPE Invest. Podľa jej konateľa Petra Bugáňa dĺžku výstavby ovplyvní už zima na prelome rokov. „Záleží na tom, aká bude zima a či budeme vedieť počas nej pracovať a aj na tom, aké budú poveternostné podmienky na jar. Každopádne sa budeme snažiť za 12 mesiacov to spraviť,“ poznamenal Bugáň.
Základ projektu tvorí 25-metrový bazén so šiestimi dráhami, pričom pôvodná chátrajúca stavba bude využitá ako trojpodlažná technická budova. „Na prízemí bude recepcia, šatne s toaletami pre imobilných a bazénová technológia a na prvom poschodí vzniknú šatne a toalety pre ostatných návštevníkov a bude tu aj vzduchotechnika pre celý priestor,“ priblížil Mihalda s tým, že o využití najvyššieho podlažia ešte budú na radnici diskutovať.
V priestore, na ktorom sa bude plaváreň nachádzať, plánuje mesto vybudovať aj moderný amfiteáter a ihriská na rôzne letné aktivity. V budúcnosti sa ráta aj s vybudovaním letného kúpaliska.
