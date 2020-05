Budúci rok v Liptovskom Mikuláši začnú stavať atletický štadión

Liptovský Mikuláš 20. mája (TASR) – Nový štvordráhový atletický štadión majú na budúci rok začať stavať v Liptovskom Mikuláši. Športovisko vyrastie na Nábreží Aurela Stodolu, na výstavbu prispel aj Slovenský atletický zväz (SAZ). TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková.



Zmluvu o podpore pri výstavbe 300-metrového štadióna podpísal minulý týždeň v sídle SAZ primátor mesta Ján Blcháč. "Naši mladí atléti majú veľmi dobré výsledky v rámci slovenských i medzinárodných súťaží. Máme zvýšený dopyt o atletickú infraštruktúru, ktorá je potrebná na ich podporu a kvalitné podmienky na súťaženie. Ľahká atletika má v našom meste vyše storočnú tradíciu, považujeme preto za povinnosť na ňu nadväzovať. A, pokiaľ je tá možnosť, mať čiastočnú podporu tejto investície," povedal Blcháč.



Podľa SAZ je projekt perspektívny z pohľadu spádovosti aj významu pre slovenskú atletiku. "Sme radi, že mesto sa do toho púšťa napriek tomu, že teraz nie je jednoduchá situácia v žiadnom meste," povedal Peter Korčok zo zväzu.



Do konca roka 2020 vybaví mesto stavebné povolenie a všetky administratívne procesy. S výstavbou by sa malo začať v roku 2021. Dokončený by mal byť do konca roka 2021. Na štadióne sa budú môcť uskutočňovať súťaže, ktoré budú spĺňať podmienky okresných, krajských kôl aj slovenskej ligy. Štadión bude podľa hovorkyne určený nielen na súťaže a pre športovcov, využívať ho budú môcť aj školy a verejnosť. Jeho výstavbou sa majetok mesta zvýši o 360.000 eur. SAZ prispel na dielo sumou 80.000 eur.