Budúci rozvoj Štvrte v Trnave zadefinuje švédsky ateliér Mandaworks AB

Trnava 26. apríla (TASR) - Novú lokalitu Štvrť by pre mesto Trnava mal definovať švédsky architektonický ateliér Mandaworks AB. Stal sa víťazom ojedinelej medzinárodnej urbanisticko-krajinárskej súťaže, ktorú vyhlásilo mesto Trnava. Porota vyberala spomedzi 39 návrhov z trinástich krajín sveta. Informovala o tom vedúca odboru komunikácie trnavskej radnice Zuzana Hrinková Siebenstichová.



Výsledky za účasti zástupcov víťazného ateliéru vyhlásili v stredu (24. 4.) v Kreatívnom centre Trnava.



Rozloha budúcej Štvrte za sídliskom Družba po cestný obchvat je 140 hektárov a pojme okolo 18.000 obyvateľov. Návrh podľa medzinárodnej poroty nastaví nový štandard prípravy územného plánu a vytvorí modernú, sebestačnú mestskú zónu s vyváženou kombináciou bývania, vzdelávania, služieb a zelene. Jedným z hlavných pilierov vízie je centrálny park a okolitá zeleň s rozlohou takmer 50 hektárov, ktoré tvoria jadro štvrte a spájajú mesto s okolitou krajinou. Zachytáva podstatu plánovania miest budúcnosti, neponúka len moderné bývanie, ale aj rozmanité verejné priestory na komunitné aktivity a rekreáciu. Zelená infraštruktúra a prírodné prvky sú stredobodom konceptu, ktorý má za cieľ vytvoriť inkluzívne a udržateľné mestské prostredie.



Do finálového kola postúpilo päť účastníkov, ktorí mali dopracovať svoje návrhy podľa pripomienok odbornej poroty. "Medzinárodná súťaž nás prekvapila vysokou účasťou. Chcem poďakovať všetkým účastníkom a vyzdvihnúť kvalitu finálových návrhov. Každý bol špičkovou ukážkou moderného, udržateľného prístupu k mestotvorbe a budovaniu krajiny," uviedol Ondrej Horváth, vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií mesta a člen poroty.



Víťaz súťaže Mandaworks AB so sídlom v Štokholme je medzinárodné štúdio pre krajinnú architektúru a mestský dizajn. V priebehu rokov sa rozšírilo aj do Šanghaja a Montrealu. Ateliér dosiahol niekoľko víťazstiev v urbanistických a krajinných súťažiach v Holandsku, Číne, Kanade, Švédsku a Českej republike. Autori tvoria s presvedčením, že ´mesto budúcnosti sa tvorí dnes´.



Široká verejnosť si bude môcť víťazný návrh spolu s návrhmi všetkých finalistov súťaže pozrieť od 1. do 23. mája v priestoroch vstupnej haly kina Hviezda počas bežnej prevádzky.