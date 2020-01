Budúci stavební inžinieri navrhnú, čo s nedokončeným domom kultúry

Svidník 30. januára (TASR) – Viac ako 30 rokov rozostavaný Dom európskej kultúry chce mesto Svidník dokončiť za pomoci študentov Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. V rámci záverečných prác navrhnú, ako by bolo možné využiť interiér budovy. Primátorka Svidníka Marcela Ivančová a dekan Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) Peter Mésároš podpísali vo štvrtok memorandum o spolupráci.



"Polovica budovy je dokončená, je v súkromných rukách, čiže v nej fungujú prevádzky. Druhá polovica je nedostavaná, v pôvodnom stave. Mal to byť veľký reprezentatívny kultúrny dom s dvoma veľkými sálami s premietacou miestnosťou pre 600 ľudí. Na túto dobu už je to trošku predimenzované," uviedla pre TASR Ivančová.







Mesto získalo v roku 2009 v rámci výjazdového rokovania vlády vo Svidníku dotáciu 500.000 eur na dokončenie opláštenia budovy. Ako povedala, potrebná zmena jej funkcie si vyžiada veľké množstvo finančných prostriedkov. Radnica ich chce získať v rámci eurofondov.



"Končí práve jedno programovacie obdobie a v roku 2021 začína nové, takže chceme mať dobre pripravený projektový zámer," povedala primátorka.







Ako dodala, mesto má predstavu, čo by v budove malo byť, študentov však pri tvorbe návrhov nechcú obmedzovať. "Viem si tu predstaviť veľa vecí. Napríklad rodinné a zábavné centrum, tržnicu, administratívne priestory, kaviareň či reštauráciu. Časť budovy by si určite mala zachovať spoločenský charakter," priblížila primátorka.



Podľa dekana Stavebnej fakulty TUKE v Košiciach je to príležitosť pre študentov. "Vítam iniciatívu mesta a pani primátorky komunikovať s akademickou sférou, s univerzitou. Vieme veľmi dobre využiť kreatívny potenciál študentov a spoločne rozmýšľať o prípadnom ďalšom využití priestoru. Myslím, že po jeho revitalizácii, obnove alebo zmene účelu použitia sa vytvorí veľmi veľa príležitostí pre jeho využitie. Jednak pre občanov, samosprávu, na kultúrne a spoločenské účely a podobne,“ povedal Mésároš.



Čiastkové návrhy, ktoré budú súčasťou záverečných prác študentov, by mohli byť podľa neho hotové v tomto alebo budúcom akademickom roku. "Záleží na hĺbke riešení, účele a predstave investora, čo očakáva od využitia priestoru," vysvetlil dekan.



V minulosti sa fakulta podieľala na viacerých podobných projektoch. "Bola to digitalizácia objektu historickej radnice v Košiciach-Starom Meste. Robili sme podobný priestor športového areálu, komplex plavárne a odkrytého zimného štadióna v Rožňave. Potom to boli aj menšie stavby, historické budovy, národné kultúrne pamiatky a podobne. Študentov zapájame do takýchto aktivít. Časť z návrhov bola realizovaná a študenti, respektíve fakulta participovala aj na príprave projektovej dokumentácie," doplnil Mésároš.



"Napriek tomu, že budova je v tomto stave už 30 rokov, jej stavebno-technický stav je relatívne dobrý a dá sa s ňou pracovať ďalej. Začiatok korózie tu je, ale je to celé zvládnuteľné. Po statickej stránke je to v poriadku," dodal vedúci odboru výstavby svidníckej radnice Karol Richvalský.