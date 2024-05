Budúci týždeň sa začnú tancovania pod holým nebom na Námestí slobody

Bratislava 19. mája (TASR) - Budúci týždeň sa začnú voľné tancovania pod holým nebom na Námestí slobody v Bratislave. Prvé tohtoročné bude v stredu (22. 5.). Párové tance salsa, bachata a kizomba sa budú pri fontáne Družba tancovať od 18.00 h do 22.00 h. TASR o tom informovala realizátorka podujatia Tanec pri fontáne Juliana Murcínová.



"Na podujatie môže prísť ktokoľvek, kto má rád tanec a hudbu, hoci nemá skúsenosť s tancom. Tancovať sa budú párové tance, avšak nie je podmienkou prísť vo dvojici," uviedla Murcínová. Pre netanečníkov sú pripravené animácie s lektormi, aby si aj oni mohli vyskúšať nové tanečné štýly.



Minulý rok sa stretávalo v stredy pri fontáne Družba od 200 do 400 osôb. "Tento rok to vyzerá tak, že Tanec pri fontáne priláka ešte viac tanečníkov a verejnosť ako naposledy," dodala Murcínová. V prípade priaznivého počasia sa bude tancovať pri fontáne 5., 19., 26. júna, 10., 17., 24. júla, 7., 14., 21. augusta, 4., 11., 18. septembra.