Budúci týždeň začne v Martine prvý tohtoročný základný vojenský výcvik
Stanové mestečko vyrástlo v areáli 7. výcvikového pluku v Martine, pričom ho tvorí 35 stanov s komplexným sociálnym zázemím.
Autor TASR
Martin 9. januára (TASR) - V areáli 7. výcvikového pluku v Martine začne v pondelok 12. januára prvý tohtoročný základný vojenský výcvik. Ako na sociálnej sieti informovali Ozbrojené sily (OS) SR, výcvik absolvuje približne 400 frekventantov a bude ukončený zložením slávnostnej prísahy v závere februára.
„Tento výcvik bude špecifický a jedinečný tým, že rovnako ako iné armády sa snažíme čo najviac priblížiť k reálnym vojenským podmienkam. Preto sme sa rozhodli tento výcvik vykonať nielen v budovách, ale aj v stanovom tábore,“ uviedol veliteľ roty základného vojenského výcviku Filip Piroščák.
Stanové mestečko vyrástlo v areáli 7. výcvikového pluku v Martine, pričom ho tvorí 35 stanov s komplexným sociálnym zázemím. OS SR chce hybridným spôsobom ubytovania otestovať modul poľného ubytovania v extrémnych poveternostných podmienkach, k čomu výrazne napomáhajú januárové mrazy.
„Frekventantom základného výcviku približujeme poľné podmienky, testujeme modul poľného ubytovania a neprerušujeme základný výcvik pre rekonštrukciu budovy. Základný vojenský výcvik bude ukončený 27. februára zložením slávnostnej vojenskej prísahy,“ dodali OS SR.
