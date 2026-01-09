Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Budúci týždeň začne v Martine prvý tohtoročný základný vojenský výcvik

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Stanové mestečko vyrástlo v areáli 7. výcvikového pluku v Martine, pričom ho tvorí 35 stanov s komplexným sociálnym zázemím.

Autor TASR
Martin 9. januára (TASR) - V areáli 7. výcvikového pluku v Martine začne v pondelok 12. januára prvý tohtoročný základný vojenský výcvik. Ako na sociálnej sieti informovali Ozbrojené sily (OS) SR, výcvik absolvuje približne 400 frekventantov a bude ukončený zložením slávnostnej prísahy v závere februára.

„Tento výcvik bude špecifický a jedinečný tým, že rovnako ako iné armády sa snažíme čo najviac priblížiť k reálnym vojenským podmienkam. Preto sme sa rozhodli tento výcvik vykonať nielen v budovách, ale aj v stanovom tábore,“ uviedol veliteľ roty základného vojenského výcviku Filip Piroščák.

Stanové mestečko vyrástlo v areáli 7. výcvikového pluku v Martine, pričom ho tvorí 35 stanov s komplexným sociálnym zázemím. OS SR chce hybridným spôsobom ubytovania otestovať modul poľného ubytovania v extrémnych poveternostných podmienkach, k čomu výrazne napomáhajú januárové mrazy.

„Frekventantom základného výcviku približujeme poľné podmienky, testujeme modul poľného ubytovania a neprerušujeme základný výcvik pre rekonštrukciu budovy. Základný vojenský výcvik bude ukončený 27. februára zložením slávnostnej vojenskej prísahy,“ dodali OS SR.
