Prax v teréne: Budúci včelári sa budú učiť v horárni za obcou Beňuš

Banská Bystrica 10. septembra (TASR) - Študenti Strednej odbornej školy Pod Bánošom v Banskej Bystrici majú nové terénne učebne. Budúci včelári a včelárky sa budú vzdelávať v bývalej horárni za obcou Beňuš v okrese Brezno. Naučia sa tak, ako chovať včely v horskom prostredí udržateľným spôsobom. TASR o tom v utorok informovala Lenka Štepáneková, hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý školu zriaďuje.



Dodala, že nové vzdelávacie centrum bude slúžiť študentom v odbore včelár, včelárka. "Celková hodnota projektu presiahla 533.000 eur, viac ako 452.000 eur tvorili práve peniaze z Európskej únie," spomenula.



Vyučovanie sa zameria najmä na udržateľný chov včiel v horskom prostredí. Študenti sa v rámci praktického vyučovania napríklad dozvedia, ako ochrániť úle pred nájazdmi veľkých šeliem. Informovať ich budú aj o tom, ako získať kvalitný lesný med a ako môže takýto chov včiel nepriamo prispieť k zníženiu konfliktov medzi ľuďmi a divou zverou.



Podľa hovorkyne trvali práce na projekte viac ako rok. Zahŕňali kompletnú rekonštrukciu strechy, podláh, sociálnych zariadení, nadstavbu a nákup nového vybavenia do medárne. "Medzi kľúčové zariadenia patrí linka na vytáčanie hustých lesných medov, linka na odviečkovanie, zariadenie na čírenie a dekryštalizáciu medu s čerpadlom, komora na ohrev kryštalických medov a chladiaci box," zdôraznila.



Riaditeľ školy Pavel Fiľo zhrnul, že je dôležité, aby sa včely vrátili aj do horského prostredia a naučili mladých včelárov a včelárky, ako ich tam udržať. "Spolu so včelami sa zvýši aj biodiverzita lesa, bude tu viac potravy aj pre veľké šelmy a tie tak budú menej často mieriť ku kontajnerom pri ľudských obydliach," vysvetlil.



Škola má v súčasnosti 516 žiakov. Jej zameranie sa pohybuje od služieb, cez podnikanie, až po poľnohospodárstvo. Ponúka spektrum študijných odborov vrátane odborov s maturitou, učebných odborov so záverečnou skúškou a výučným listom, ako aj nadstavbového štúdia.