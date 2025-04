Budúci záchranári nacvičovali postupy pri ozbrojenom útoku na trhoch

Na snímke záchranné zložky presúvajú pacienta do stanu počas taktického cvičenia študentov urgentnej zdravotnej starostlivosti Prešovskej univerzity v Prešove v spolupráci so záchranármi, hasičmi a policajtmi, kde simulovali vletenie auta do davu ľudí na jarmočných trhoch. V Prešove 10. apríla 2025. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Prešov 10. apríla (TASR) - Ako postupovať pri udalosti s hromadným postihnutím osôb spojenej s bezpečnostnou hrozbou, si počas simulovaných ukážok v teréne vyskúšali študenti odboru urgentná zdravotná starostlivosť Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity (PU) v Prešove. Cvičenie sa konalo vo štvrtok na prírodnom kúpalisku Delňa. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovskej univerzity Mária Dudová-Bašistová.Aktuálny ročník taktického cvičenia bol špecifický tým, že sa rozšírilo portfólio cvičiacich záchranných zložiek. Okrem záchranárov-študentov a hasičov to boli aj príslušníci polície.uviedla hovorkyňa.Simulovaná bola situácia, keď osobné vozidlo s ozbrojenými pasažiermi v plnej rýchlosti vojde na pešiu zónu, kde sa konajú trhy a vráža do ľudí v úseku asi 150 metrov. Vozidlo následne narazí do stromu a jedna osoba sa zakliesni. Na mieste je veľa zranených a mŕtvych, útočník z miesta činu ujde. Na mieste udalosti začnú zasahovať záchranné zložky - polícia, Hasičský a záchranný zbor, mestská polícia a záchranná zdravotná služba v podaní študentov PU. Počas ošetrovania zranených útočník začne strieľať, čo vedie k ďalším zraneniam vrátane zranenia policajta.doplnila hovorkyňa s tým, že na výkon študentov dozerali profesionáli zo záchranných zložiek.