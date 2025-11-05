< sekcia Regióny
Deň župných škôl v Bratislave opäť pomáha pri výbere strednej školy
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) opäť pomáha pri výbere strednej školy (SŠ). V priestoroch nákupného centra v Lamači sa v stredu koná ďalší ročník podujatia Deň župných škôl. Na jednom mieste sa prezentujú stredné školy a gymnáziá v pôsobnosti kraja, ktorých je takmer 50. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.
Deň župných škôl je určený predovšetkým žiakom ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl, učiteľom, pedagogickým a výchovným poradcom, rodičom, ako aj širokej verejnosti. Cieľom je bližšie sa oboznámiť so SŠ, zorientovať sa v ponuke odborov jednotlivých škôl a umožniť žiakom čo najľahšie si vybrať správnu školu, ktorá ich bude baviť a rozvíjať ich talent.
Návštevníci tu nájdu všetky krajské stredné školy na jednom mieste, osobne sa môžu porozprávať s pedagógmi, riaditeľmi aj samotnými študentmi. Majú tak možnosť dôsledne preskúmať, čo školy ponúkajú, aké majú odbory, opýtať sa, ako vyzerá školský deň či aké sú možnosti uplatnenia sa v praxi. Môžu tiež získať praktické informácie o prijímacom konaní.
Podujatie potrvá do 19.00 h. Bližšie informácie o jednotlivých školách sú zverejnené aj na webe kraja. Rovnako si môžu záujemcovia stiahnuť brožúru Končíš základku? Vyber si strednú podľa seba!
Bratislavský kraj vníma školstvo ako svoju dlhodobú prioritu. Investuje do modernizácie školských budov, športovísk aj odborných učební a zlepšuje podmienky pre pedagógov. V školách podporuje prepojenie teórie s praxou, spolupracuje so zamestnávateľmi a rozvíja duálne vzdelávanie.
