Budúcim stredoškolákom pomôže Bratislavský kraj opäť pri výbere školy

Bratislava 23. septembra (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) opäť pomôže pri výbere strednej školy. Na 7. októbra pripravuje 11. ročník podujatia Deň župných škôl. Na jednom mieste sa odprezentujú stredné školy a gymnáziá v pôsobnosti kraja. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Je dôležité, aby sa mladí ľudia vedeli po škole nielen zamestnať, ale aby ich profesia aj bavila. Výberu treba preto venovať dostatočnú pozornosť. Som presvedčený, že táto akcia prispieva k tomu, aby si vyberali pre svoju budúcnosť to najlepšie," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba. Pre kraj je to zároveň spätná väzba, ako ľudia reagujú na školy v jeho pôsobnosti.



Deň župných škôl, ktorý bude tento rok v priestoroch nákupného centra v Devínskej Novej Vsi, je určený nielen pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl. Patrí tiež učiteľom, pedagogickým poradcom, rodičom i širokej verejnosti. Cieľom je oboznámiť sa bližšie so strednými školami, zorientovať sa v ponuke a umožniť žiakom lepšie si vybrať "tú správnu" školu na štúdium.



Okrem informačných stánkov jednotlivých škôl bude pripravený aj sprievodný program. Chýbať nebudú informácie o školách, odboroch vzdelávania, možnostiach štúdia či úspechoch škôl. Pripravené sú tiež ukážky hudobných, tanečných a speváckych vystúpení, viazania kytíc či športových činností.