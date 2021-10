Budúcim stredoškolákom ponúka budúcnosť Deň župných škôl

Bratislava 8. októbra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) opäť pomáha pri výbere strednej školy. V piatok sa v novom komplexe na Mlynských Nivách v hlavnom meste koná tradičné podujatie Deň župných škôl. Na jeho 10. ročníku sa prezentuje 51 stredných škôl a gymnázií v pôsobnosti BSK.



Žiaci, rodičia i pedagógovia sa môžu na podujatí bližšie zoznámiť so zameraniami a učebnými odbormi stredných škôl a lepšie tak spoznať ich ponuku. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) priznal, že na takéto podujatia chodí veľmi rád. "Som veľmi potešený ich kreativitou, veľmi oceňujem to, že vznikajú rôzne sprievodné manuály a aplikácie, ktoré pomáhajú budúcim stredoškolákom rozhodnúť sa v ich ďalšom smerovaní," uviedol minister.



Predseda BSK Juraj Droba zvýraznil, že aktivitami samosprávy v predchádzajúcom období sa výrazne zvýšil záujem o školy v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. "Za tri roky záujem narástol o 34 percent, niektorí riaditelia sa priznávajú, že po 15-20 rokoch môžu opäť robiť prijímacie pohovory a nemusia brať každého, kto sa prihlási," povedal Droba. Šéf krajskej samosprávy zároveň poukázal na to, že sa BSK pri rozvoji svojich škôl výrazne opiera o vývoj a požiadavky na pracovnom trhu. "Tým, ako sa snažíme meniť a nastavovať nové študijné odbory reflektujeme dopyt trhu práce," povedal.



Zvyšujúci sa záujem o odborné školstvo zo strany žiakov i rodičov potvrdila aj riaditeľka odboru školstva, mládeže a športu BSK Jana Zápalová. "Okrem tradičného záujmu o gymnáziá evidujeme veľký záujem o obchodné akadémie i priemyslovky elektrotechnického smeru a rovnako zaznamenávame vysoký záujem aj o školy v oblasti obchodu a služieb," spresnila. Pri rozvoji odborného školstva ocenila spoluprácu nielen so školami na základnom stupni, ale aj so zamestnávateľmi v regióne.



BSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 54 stredných škôl, z toho 15 gymnázií, šesť priemysloviek, 12 technických odborných škôl, štyri obchodné a jednu hotelovú akadémiu, sedem odborných škôl zameraných na služby, päť umeleckých škôl aj dve zdravotnícke a dve pedagogické školy. V aktuálnom školskom roku ich navštevuje viac ako 20.000 študentov.