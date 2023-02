Školy v Prešovskom kraji predstavia deviatakom svoje odbory a činnosť

Prešov 23. februára (TASR) - Stredné školy z prešovského regiónu a firmy zapojené do duálneho systému vzdelávania sa vo štvrtok predstavia na spoločnej výstave. Žiakom končiacich ročníkov základných škôl počas nej odprezentujú ponuku odborov, respektíve výrobné portfólio. Jedným z organizátorov tretieho ročníka výstavného podujatia je aj Prešovský samosprávny kraj (PSK). TASR o tom informovala jeho hovorkyňa Daša Jeleňová.



Na výstave, ktorá sa uskutoční v priestoroch Spojenej školy na Ulici Ľ. Podjavorinskej v Prešove, svoju činnosť formou prezentačných stánkov, workshopov, ale najmä výmeny informácií predstaví 22 stredných škôl a päť zamestnávateľov zapojených do duálu.



"Tretí ročník podujatia Kam po základnej škole odštartuje o 9.00 h. Priestory školy sa otvoria pre skupiny žiakov končiacich ročníkov základných škôl, výchovných poradcov škôl, ale aj rodičov budúcich prvákov na stredných školách. A to nielen z Prešova, ale aj jeho okolia," uviedla Jeleňová.



Na výstave bude konkrétne predstavený výchovno-vzdelávací proces 14 prešovských stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je PSK. Rovnako sa predstavia prešovské cirkevné školy, súkromné stredné školy a konzervatórium.



Svoju produkciu a činnosť, ale najmä spoluprácu v oblasti duálneho systému vzdelávania, priblížia zamestnávatelia Garret Motion Slovakia, Ingmetal, Lear Corporation Seating Slovakia, Spiena a Gohr.



Prešovská krajská samospráva pripravila výstavu Kam po základnej škole v spolupráci s mestom Prešov, Regionálnym úradom školskej správy v Prešove a Centrom poradenstva a prevencie Prešov.