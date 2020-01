Budúcnosť schátraného amfiteátra pod hradom Devín ostáva nejasná

Bratislava 13. januára (TASR) - Budúcnosť schátraného amfiteátra na Slovanskom nábreží pod hradom Devín v Bratislave je naďalej nejasná. V prípade tohto objektu je totiž naďalej aktuálne súdne konanie. Bývalé vedenie mesta v roku 2017 deklarovalo, že chce vrátiť do tohto objektu život a obnoviť v ňom kultúru a zároveň ho zrekonštruovať. Budova stojí na jednom z turisticky najatraktívnejších miest na Slovensku, pri sútoku Moravy a Dunaja.



Amfiteáter pod hradom Devín je predmetom zmluvy o nájme a rekonštrukcii nebytových priestorov, ktorá bola uzavretá 28. novembra 1990 so spoločnosťou Seafly na dobu určitú na 99 rokov. Účelom nájmu je zrekonštruovanie priestorov a ich využívanie ako reštaurácie, manažérskej školy a amfiteátra.



"V súčasnosti sa uskutočňuje so spoločnosťou Seafly súdne konanie o uložení povinnosti poskytnúť súčinnosť vo veci rekonštrukcie amfiteátra a o platnosť zmluvy o nájme. Pokiaľ nebude ukončené príslušné súdne konanie (prípadne nebude vec vyriešená mimosúdne), nie je možné v predmetnej veci rekonštrukcie amfiteátra postupovať ďalej," povedal pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.



V roku 2017 bývalý primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal vyhlásil, že predmetom súdneho sporu je to, kto je majiteľom a správcom tohto objektu. "Mesto tu chce vrátiť život, obnoviť kultúru, zrekonštruovať javisko, hľadisko a realizovať kultúrne predstavenia. S týmto cieľom sme sa veľakrát stretli s dotknutou spoločnosťou, aby sme dorokovali riešenie výhodné pre Bratislavu, aby sa sem vrátil život. Nedarí sa nám to. Spoločnosť stále tvrdí, že ona je vlastníkom, a nechce s mestom ďalej rokovať," povedal.



Budova na brehu Dunaja, ktorá je jediným zachovaným objektom hitlerovskej tretej ríše na Slovensku, roky chátra. Súdy riešia od roku 2008 spor iniciovaný švédskou spoločnosťou o platnosť nájomnej zmluvy ešte z roku 1990. Na prvom stupni ho hlavné mesto v roku 2012 vyhralo, keď Okresný súd Bratislava I zamietol návrh Seafly.



Amfiteáter bol postavený v Devíne po tom, ako mestečko po Mníchovskej dohode z roku 1938 odčlenili od Československa a pripojili administratívne k Rakúsku. Ako pripomenul v minulosti pre Bratislavské noviny historik Štefan Holčík, v 30. rokoch bolo na území tretej ríše rozšírené budovanie zhromažďovacích priestorov vo voľnej prírode pre veľké masy ľudí, kde by bolo možné umocňovať myšlienku nadradenosti nemeckého národa. Takýto areál vznikol i v Devíne.



Budovu, ktorú spravoval sa socializmu podnik Reštaurácie a jedálne, získalo po roku 1989 do správy Mestské múzeum, ktoré sa ju rozhodlo na 99 rokov bezplatne prenajať spoločnosti Seafly so sídlom v Štokholme. Spoločnosť ju bola podľa zmluvy povinná zrekonštruovať.



Mestské zastupiteľstvo Bratislavy vyhlásilo zmluvu na zasadnutí v marci 1991 za protizákonnú. Žiadosť súkromnej firmy o odovzdanie objektu v roku 1995 magistrát odmietol. Argumentoval tým, že zmluva je od začiatku neplatná z dôvodu absencie predchádzajúceho súhlasu mestskej časti. Seafly v minulosti žiadala o to, aby bola hlavnému mestu uložená povinnosť zabezpečiť stavebné povolenie potrebné na rekonštrukciu objektu.