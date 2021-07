Budúcu podobu priemyselného areálu navrhli študenti

Nitrianske Pravno 17. júla (TASR) - Bývalý areál Bettexu v Nitrianskom Pravne (okres Prievidza) sa zmení na kultúrno-spoločenské a relaxačno-športové centrum. Návrhy, ako by malo vyzerať, predstavili študenti architektúry zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Ich spolužiaci sa zaoberali i premenou námestia v centre obce, viacerí z nich išli i do odvážnejších riešení v podobe asanácie či premeny budovy hotela Vyšehrad.



"Keď sa u nás robia zadania, radi robíme niečo aktívne, živé, a nielen, ako sa hovorí, do 'šuflíka'. Na návrhoch pracovali piataci a šiestaci, ktorí musia v piatom ročníku riešiť aj urbanistický, ale i architektonický problém," povedala Nadežda Hrašková z Ústavu teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave.



Jedna skupina šiestich študentov tak podľa nej riešila námestie, päť ďalších pracovalo v zimnom semestri na priemyselnom areáli - Zornici.



Námestie v centre je pamiatkovou zónou, na návrhoch jeho obnovy pracovali študenti práve z pamiatkového ateliéru. "Pre týchto mladých neskúsených ľudí to bol náročný oriešok, aj skúsení architekti sa s tým musia často popasovať. Privoňali však k životu, snažili sa rešpektovať prostredie a veľký prázdny priestor zaplniť životom. Nejde len o to, že tam navrhnú drobnú architektúru, ale umožnia tam životu plynúť," priblížila Hrašková.



Veľkou výzvou bol podľa nej i veľký priemyselný areál, v rámci ktorého sa treba zaoberať i otázkou, akú úlohu bude hrať Nitrianske Pravno v regionálnych možnostiach. "Obec by mohla v týchto priestoroch ponúknuť niečo zaujímavé. Rozhodne sú to kultúrne, spoločenské aktivity, start-upy a podobne," dodala.



"Tieto návrhy alebo štúdie sú prvým krokom k tomu, aby sme sa vedeli v obci rozhodnúť a diskutovať s obyvateľmi, akým spôsobom sa dá tento areál rôznorodo využiť," uviedol starosta Andrej Richter. Samospráva chce podľa neho areál občanom priblížiť, urobiť tam kultúrne a spoločenské zázemie, ktoré v obci chýba.



"Každý z projektov priniesol zaujímavý pohľad nielen na hlavnú časť, ale celú lokalitu veľkého dvora. Čaká nás ďalší proces, v rámci ktorého budú musieť byť architektonické návrhy premietnuté do realizačných projektov," ozrejmil Richter.



Námestie vybrala obec práve preto, že je podľa neho časťou pamiatkovej zóny. "Študenti sa na to pozreli úplne odviazane a navrhli zaujímavé veci, aby na námestie vrátili pamiatkovú hodnotu, aby bol zvýraznený renesančný štvorec a zostalo zachované to zaujímavé na stredovekom urbanizme," dodal.