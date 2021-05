Bufet na Partizánskej lúke zrekonštruujú, Bratislava zvažuje klzisko

Bratislava 2. mája (TASR) – Bufet pri amfiteátri na Partizánskej lúke v Bratislave čaká rekonštrukcia. Mestské lesy v Bratislave už vyhlásili súťaž na stavebné práce, ktoré zahŕňajú rekonštrukciu budovy, úpravu spevnených plôch v okolí i vegetačné úpravy za odhadovaných 216.393 eur bez DPH.



Hlavné mesto spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) pred pár týždňami predstavilo program obnovy verejných priestorov Bratislavy s názvom Živé miesta. Jeden z projektov sa týka aj bufetu na Partizánskej lúke, ktorá patrí medzi najnavštevovanejšie prírodné areály v hlavnom meste.



"Obnova bufetu, ktorý je súčasťou samotného amfiteátra, pomôže lepšej prevádzke a nový altán kruhového tvaru poskytne väčšiu ochranu proti dažďu a zároveň zvýši pôvodnú kapacitu vonkajšieho posedenia pri bufete. Konštrukcia v červenej farbe je odkazom na priľahlú dominantu – Červený most," priblížil MIB.



Mesto tu zároveň zvažuje v zimných mesiacoch klzisko, ktoré by "zapadlo" do amfiteátra pri bufete. "Klzisko poskytne nový rozmer pre toto miesto a zároveň rozšíri ponuku miest, kam si v Bratislave počas zimy môžete zájsť zakorčuľovať," spresnil inštitút.