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Bujačiu lúku v Kremnici, chránenú pre výskyt šafranu, čaká kosba
Bujačia lúka je zaradená v štvrtom stupni ochrany a je súčasťou Európskej sústavy chránených území Natura 2000.
Autor TASR
Kremnica 9. júna (TASR) - Prírodnú rezerváciu Bujačia lúka pri Kremnici, ktorá je chránená pre výskyt šafranu Heuffelovho, čaká tento rok kosba. Informovala o tom kremnická samospráva s tým, že kosenie lokality je pre zachovanie šafranu kľúčové a spolu s ďalšími opatreniami ho zabezpečí Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR.
Význam kosenia z hľadiska ochrany chráneného a ohrozeného šafranu potvrdzuje aj prijatý Program starostlivosti o prírodnú rezerváciu do roku 2047. „Podľa tohto dokumentu je potrebné zabezpečiť financie na pravidelné kosenie lokality, v opačnom prípade je predmet ochrany v ohrození,“ uvádza mesto na svojej internetovej stránke.
Riaditeľ správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Štiavnické vrchy Jaroslav Vlčko potvrdil, že v rámci projektu podporeného z Programu Slovensko zrealizujú manažmentové opatrenia týkajúce sa aj Bujačej lúky. Konkrétne pôjde o kosenie, odstránenie náletov drevín a odstránenie biomasy z lokality.
Bujačia lúka je zaradená v štvrtom stupni ochrany a je súčasťou Európskej sústavy chránených území Natura 2000. Mesto v minulosti využívalo túto prímestskú lokalitu na pastvu hovädzieho dobytka, odkiaľ pochádza aj názov. Zvykol sa tu pásť aj tzv. mestský bujak. Lúka má rozlohu 2,01 hektára, územie je chránené už od roku 1953.
Význam kosenia z hľadiska ochrany chráneného a ohrozeného šafranu potvrdzuje aj prijatý Program starostlivosti o prírodnú rezerváciu do roku 2047. „Podľa tohto dokumentu je potrebné zabezpečiť financie na pravidelné kosenie lokality, v opačnom prípade je predmet ochrany v ohrození,“ uvádza mesto na svojej internetovej stránke.
Riaditeľ správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Štiavnické vrchy Jaroslav Vlčko potvrdil, že v rámci projektu podporeného z Programu Slovensko zrealizujú manažmentové opatrenia týkajúce sa aj Bujačej lúky. Konkrétne pôjde o kosenie, odstránenie náletov drevín a odstránenie biomasy z lokality.
Bujačia lúka je zaradená v štvrtom stupni ochrany a je súčasťou Európskej sústavy chránených území Natura 2000. Mesto v minulosti využívalo túto prímestskú lokalitu na pastvu hovädzieho dobytka, odkiaľ pochádza aj názov. Zvykol sa tu pásť aj tzv. mestský bujak. Lúka má rozlohu 2,01 hektára, územie je chránené už od roku 1953.