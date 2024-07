Bukóza Holding po vstupe investora ponúka bývalým zamestnancom prácu

Hencovce 8. júla (TASR) - Zamestnanci spoločnosti Bukóza Holding, ktorí v posledných týždňoch ukončili pracovný pomer pre nevyplatené mzdy, dostávajú nové ponuky na návrat do práce. Predsedníčka Odborového zväzu drevo, lesy, voda (OZ DLV) Vlasta Szabová pre TASR uviedla, že spoločnosť aktuálne zamestnáva okolo 470 zamestnancov, no nový investor plánuje stabilizovať počet zamestnancov na 600.



"Napriek negatívnym skúsenostiam z nedávneho obdobia, zamestnanci majú záujem naďalej pracovať v obchodnej spoločnosti pod vedením nového investora," doplnila Szabová.



Podľa informácií OZ DLV základný biznis plán nového investora predstavuje výrobu celulózy a výrobu elektrickej energie cez turbíny. Začiatok výroby predpokladajú v druhej polovici mesiaca júl.



"V prípade, ak by holdingová spoločnosť nezískala tohto významného investora, o prácu by prišlo viac ako 700 zamestnancov, ktorí by len veľmi ťažko našli nové pracovné uplatnenie v regióne, keďže väčšina zamestnancov dosahuje vek okolo 50 rokov," uviedla Szabová s tým, že získali aj prísľub, že nevyplatené mzdy budú zamestnancom doplatené a budú uhradené aj všetky záväzky, ktoré vznikli zamestnancom, ktorí skončili pracovný pomer okamžitým skončením z dôvodu nevyplatenia mzdy.



Investičná skupina RIQ Investments, vlastnená českým podnikateľom Romanom Staňkom, oznámila vstup do skupiny spoločností Bukóza Holding začiatkom júla (2. 7.). Malo by ísť o úplné prevzatie všetkých spoločností Bukóza Holding. Výšku investície, ktorú Staněk podpísal s riaditeľom Eximbanky Rastislavom Podhorcom za prítomnosti ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD) a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS), nespresnili.