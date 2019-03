Bulhar znásilnil mladú ženu, teraz sedí vo väzbe

Hrozí mu väzenie na päť až desať rokov.

Banská Bystrica 18. marca (TASR) – Vyšetrovateľ v Banskej Bystrici obvinil 33-ročného Bulhara s trvalým pobytom na území SR zo zločinov znásilnenia a lúpeže, ako aj prečinu obmedzovania osobnej slobody a neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla. V nedeľu (17. 3.) ho sudca zobral do väzby. TASR o tom v pondelok informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.



Ako uviedla, poškodenú ženu z okresu Banská Bystrica vylákal v piatok (15. 3.) na stretnutie do nákupného centra v meste pod Urpínom. Prišla autom a zaparkovala v podzemnej garáži, kam prišiel autom aj muž.



"Približne po troch hodinách jej násilím vzal kľúče od vozidla a donútil ju, aby si sadla k nemu do jeho auta. Bezúčelne ju vozil po Zvolene a počas toho bil päsťou, ťahal za vlasy a pod hrozbou násilia jej vzal mobil. Vo večerných hodinách sa s poškodenou vrátil do obchodného centra, kde ju nechal zamknutú v aute. Následne ju odviezol na Donovaly, kde zabezpečil ubytovanie v hoteli. V izbe ju znásilnil," konštatovala Faltániová.



Duchaprítomnej žene sa počas ich registrácie v hoteli podarilo nechať na pulte recepcie lístok s textom: "Prosím, pomôžte mi, volajte políciu, som tu násilím, bojím sa, mám strach! Pomôžte mi!". Recepčná privolala políciu a pod zámienkou zlého parkovania, ich policajti vylákali von z hotela, kde Bulharovi obmedzili osobnú slobodu.



Teraz mu hrozí väzenie na päť až desať rokov.