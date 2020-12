Búracie práce na spadnutom moste pri Kysaku by mali trvať do piatka

Košice 15. decembra (TASR) - Búracie práce a odstraňovanie sutín zo spadnutého mosta medzi Kysakom a Veľkou Lodinou by mali trvať do piatka 18. decembra. Informoval o tom v utorok predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.



"Následne požiadame Okresný úrad Košice-okolie, ako bolo dohodnuté, aby v súčinnosti s hasičmi a armádou postavili dočasné premostenie cez tento most. Ja verím, že to bude čo najskôr," uviedol pre novinárov Trnka. Dodal, že keď bude známy presný čas ukončenia búracích prác a odstraňovania sutín, bude komunikovať s prednostkou okresného úradu Zuzanou Vozár Kakaščíkovou a možno aj s ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽANO) o ďalšom postupe.



Dočasné mostné provizórium umožní opätovný prejazd daným úsekom. Celková rekonštrukcia mosta, ktorého časť sa 31. októbra zrútila do rieky Hornád, by mala stáť 1.752.000 eur. Samotná výstavba novej nosnej konštrukcie sa začne v budúcom roku. Podľa zmluvy by mali byť práce ukončené do 300 pracovných dní od prevzatia staveniska.