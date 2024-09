Búranie mosta v Kremničke pokračuje aj v sobotu večer

Banská Bystrica 21. septembra (TASR) - Búranie mosta v banskobystrickej mestskej časti Kremnička pokračuje aj v sobotu večer. TASR o tom informoval primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.



Dodal, že práce naďalej napredujú podľa stanoveného harmonogramu. "Podarilo sa odstrániť väčšiu časť mostného objektu. Pokračuje sa v búraní poslednej štvrtiny mosta a rovnako aj pilierov, zároveň odvážajú sutinu," uviedol a je presvedčený, že v nedeľu (22. 9.) bude búranie ukončené a odstránená aj suť. Podľa neho by to malo byť tak, aby Národná diaľničná spoločnosť mohla sprejazdniť rýchlostnú cestu R1.



Demolovať most začali v sobotu v skorých ranných hodinách. O búracie práce v celkovej sume 231.000 eur s DPH sa stará spoločnosť Metrostav Slovakia.



Most v Banskej Bystrici vo štvrtok (19. 9.) náhle uzavreli pre havarijný stav a spolu s ním aj úsek rýchlostnej cesty R1 pod ním.