Búrka v Nitrianskom kraji vyvracala stromy, ničila aj elektrické veden

Nitra 13. júla (TASR) - Silná búrka v piatok (12. 7.) večer napáchala škody vo viacerých okresoch Nitrianskeho kraja. Vyvracala stromy, ničila elektrické vedenie, strechy domov a škody narobila aj na kúpalisku Thermal Park Nitrava v Poľnom Kesove. Viaceré obce v Nitrianskom kraji na svojich webových stránkach informujú o popadaných konároch i celých stromoch, niekoľko dedín zostalo po búrke bez elektriny.



Voda na krátko zaliala aj viaceré ulice v Nitre. Kúpalisko Thermal Park Nitrava neďaleko Nitry informovalo, že pre škody spôsobené búrkou zostane v sobotu zatvorené. "Musíme upratať a dať celý areál do poriadku," uviedlo kúpalisko, ktoré zverejnilo aj fotografie spadnutých stromov, zničených stánkov, prevrátených stolov a ležadiel vo svojom areáli.



Silná búrka narobila škody aj v Novozámockom okrese. S ich odstraňovaním pomáhali aj členovia Dobrovoľnej civilnej ochrany Nové Zámky. "V spolupráci s integrovaným záchranným systémom sme vyrazili do terénu na pomoc s odstraňovaním škôd po veternej smršti, ktorá narobila rozsiahle škody. Odstraňovali sme konáre stromov v Palárikove ale i padnuté stromy v Šuranoch v časti Nový Svet i v meste Šurany," uviedli na sociálnej sieti.



Zasahovali aj dobrovoľní hasiči z obce Tvrdošovce. "Našou obcou sa prehnala silná búrka, ktorá stihla napáchať nemalé škody. Boli vyvrátené stromy, popadané konáre alebo poškodené strechy. Hneď ako to bolo možné a bezpečné sme vyrazili do terénu, aby sme tieto škody odstránili," informovali.



Búrka vyvracala stromy a ničila strechy domov aj v obci Gbelce. "Veterná smršť spôsobila veľké škody v celej našej obci. Poškodené sú elektrické vedenia, strechy rodinných domov, garáží a iných stavieb, vyvrátené a polámané sú stromy a sú poškodené aj osobné motorové vozidlá. Z tohto dôvodu zostala naša obec bez elektriny, ktorú už kompetentní z plných síl riešia. Škody na vedeniach sú ale také veľké, že bude trvať určitý čas, kým sa dodávky elektriny obnovia," uviedla obec.