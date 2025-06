Búrka v Parchovanoch poškodila kostol i storočnú lipu

Parchovany 9. júna (TASR) - V obci Parchovany v okrese Trebišov v pondelok pokračovali v odstraňovaní škôd po búrke, ktorá sa obcou prehnala v nedeľu (8. 6.) popoludní. Ako pre TASR uviedol starosta obce Marián Hazuga, najväčšie škody sú na rímskokatolíckom Kostole sv. Štefana Uhorského, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.



„Na kostole došlo k uvoľneniu oplechovania atiky, pričom viaceré kusy plechu zostali zakliesnené vo výške vyše 15 metrov. Tie odstraňujú profesionálni hasiči v spolupráci s dobrovoľníkmi z obce,“ uviedol starosta. Dodal, že jeden z plechov dopadol aj do dvora kostola.



Búrka vyvrátila aj viac ako 100-ročnú lipu, ktorá spadla tesne vedľa kostola a poškodila vonkajšie osvetlenie a lavičky. Zo strechy kostola spadol aj betónový kríž, vážiaci niekoľko desiatok kilogramov. Podľa starostu bolo okolie kostola okamžite zabezpečené výstražnými páskami a verejnosť má dočasne zakázaný vstup.



„Zhruba 20 až 30 obyvateľov nahlásilo škody, prevažne išlo o popadané stromy na autá, ploty a záhradné prístrešky. Niektoré strechy prišli o škridly alebo plechy, ktoré vietor odnášal do okolia,“ spresnil starosta a dodal, že viaceré domácnosti zostali niekoľko hodín bez elektriny. „Niektoré ulice mali prúd až po deviatej večer, iné až o jednej v noci. Poškodený je aj miestny rozhlas, čo komplikuje komunikáciu s občanmi,“ doplnil.



Do terénu bezprostredne po búrke vyrazili dobrovoľní hasiči a obyvatelia obce. Používali vlastné náradie, motorové píly a štvorkolky, aby uvoľnili komunikácie a odstránili popadané konáre. „Všetkým patrí veľká vďaka za okamžitú reakciu a solidaritu,“ dodal starosta.