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BÚRKY A PRÍVALOVÉ POVODNE: Pre východ Slovenska vydali výstrahy

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Na snímke zaplavená cesta. Foto: TASR - František Iván

Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný, uviedol SHMÚ.

Autor TASR
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Bratislava 17. júna (TASR) - V okresoch Košice-okolie a Gelnica treba v stredu popoludní počítať s búrkami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre toto územie výstrahy prvého stupňa. V okresoch Bardejov, Svidník a Prešov zase hrozia prívalové povodne. V Prešovskom okrese platí až druhý stupeň výstrah. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.

„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov, bahnotok, voda stekajúca po svahu, prechodné zatopenie ciest, pivníc v západnej časti okresu Prešov. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný,“ uviedol ústav.
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