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Búrky v Košickom kraji si vyžiadali osem zásahov hasičov

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Archívna snímka. Foto: Teraz.sk

Celkovo zasahovalo 20 príslušníkov HaZZ a osem kusov techniky.

Autor TASR
Michalovce 30. júna (TASR) - Hasiči v utorok v Košickom kraji v súvislosti s búrkami do 18.00 h zasahovali osemkrát. Všetky zásahy vykonali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Michalovciach. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského riaditeľstva HaZZ v Košiciach Jozef Bálint.

Išlo o odstraňovanie popadaných stromov z cestných komunikácií, naklonených stromov, ktoré ohrozovali premávku, uvoľnené plechy na strechách rodinných domov vplyvom počasia,“ spresnil hovorca. Celkovo zasahovalo 20 príslušníkov HaZZ a osem kusov techniky.
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