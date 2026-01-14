< sekcia Regióny
Burza platní v Trenčíne láka stovky milovníkov vinylových nosičov
Autor TASR
Trenčín 14. januára (TASR) - Tisícky vinylových platní, ale aj knihy, CD-nosiče či tričká a mikiny s hudobnými motívmi ponúka tradičná burza v Klube Lúč na Mierovom námestí v Trenčíne. V stredu sa milovníci gramoplatní stretli v Lúči 20. raz. Informoval o tom riaditeľ Nezávislého kultúrneho centra Klub Lúč Kamil Bystrický.
„Sú tu predajcovia dlhohrajúcich platí, ale i kníh a CD-nosičov. Burza funguje nielen ako predaj, vinylové nosiče je možné získať aj výmenou. Na burzách sa ‚premelú‘ stovky ľudí. Ponuka je rôznorodá, od hovoreného slova po všetky hudobné štýly, každý si tu nájde to svoje,“ doplnil Bystrický.
Ako dodal, burzy sa konajú každý mesiac, medzi verejnosťou sa tešia veľkému záujmu aj vďaka sídlu Klubu Lúč v centre Trenčína na Mierovom námestí. Na burzách sa podľa Bystrického objavujú aj naozajstné hudobné skvosty, o ktoré je záujem i preto, že vinyl zažíva v posledných niekoľkých rokoch nebývalý „boom“.
