Burza stredných škôl okresu B. Bystrica pomôže žiakom s výberom školy

Banská Bystrica 24. októbra (TASR) - Žiakom základných škôl, ktorí si v tomto období vyberajú strednú školu, pomôže pri rozhodovaní sa druhý ročník Burzy stredných škôl okresu Banská Bystrica. Koná sa vo štvrtok v športovej hale na banskobystrických Štiavničkách a potrvá do 15.00 h. Ako TASR informoval Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), na podujatí sa prezentuje 19 stredných škôl bez ohľadu na zriaďovateľskú pôsobnosť a prihlásených je takmer 900 žiakov.



"Okrem samotných škôl je na burze možnosť stretnúť sa aj so zamestnávateľmi a vidieť, akú perspektívnu prácu môže študent s tým ktorým vzdelaním získať. Školstvo je a vždy bude našou prioritou, preto sme od roku 2017 preinvestovali viac ako 30 miliónov eur do modernizácie. Dnes sú naše školy na špičke, čo sa týka vybavenia a odbornosti," zdôraznil na sociálnej sieti predseda BBSK Ondrej Lunter.